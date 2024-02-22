Λογαριασμός
Ο χρηματιστηριακός δείκτης Nikkei σπάει το ρεκόρ του 1989

Ο δείκτης Nikkei ξεπέρασε το ιστορικό του υψηλό, το οποίο ανάγεται στα τέλη του 1989

Ιαπωνία

Το χρηματιστήριο στο Τόκιο έφθασε σήμερα σε επίπεδο που είχε να δει από το σκάσιμο της ιαπωνικής κερδοσκοπικής φούσκας τα χρόνια του 1990: ο δείκτης Nikkei ξεπέρασε το ιστορικό του υψηλό, το οποίο ανάγεται στα τέλη του 1989.

Ο Nikkei βρισκόταν πλέον πάνω από το επίπεδο των 39.000 μονάδων λίγο μετά τις 05:30 (ώρα Ελλάδας), ξεπερνώντας έτσι το προηγούμενο υψηλο κατά τη διάρκεια συνεδρίασής του -με άλλα λόγια τις 38.957,44 μονάδες στις οποίες είχε φθάσει την 29η Δεκεμβρίου 1989. Το ρεκόρ στο κλείσιμο (38.915,87 μονάδες την ίδια μέρα) ενδέχεται επίσης να καταρριφθεί σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

