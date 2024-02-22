Το χρηματιστήριο στο Τόκιο έφθασε σήμερα σε επίπεδο που είχε να δει από το σκάσιμο της ιαπωνικής κερδοσκοπικής φούσκας τα χρόνια του 1990: ο δείκτης Nikkei ξεπέρασε το ιστορικό του υψηλό, το οποίο ανάγεται στα τέλη του 1989.
Ο Nikkei βρισκόταν πλέον πάνω από το επίπεδο των 39.000 μονάδων λίγο μετά τις 05:30 (ώρα Ελλάδας), ξεπερνώντας έτσι το προηγούμενο υψηλο κατά τη διάρκεια συνεδρίασής του -με άλλα λόγια τις 38.957,44 μονάδες στις οποίες είχε φθάσει την 29η Δεκεμβρίου 1989. Το ρεκόρ στο κλείσιμο (38.915,87 μονάδες την ίδια μέρα) ενδέχεται επίσης να καταρριφθεί σήμερα.
