Παπαθανάσης στον ΣΚΑΪ: Οι αγρότες έχουν τα δίκια τους, αλλά ο δημοσιονομικός χώρος έχει εξαντληθεί

Οι αγρότες έχουν τα δίκια τους, αλλά ο δημοσιονομικός χώρος έχει εξαντληθεί, επισήμανε στον ΣΚΑΪ και στους Αταίριαστους ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

«Θα πρέπει να βλέπουμε την οικονομία στο σύνολό της... Υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος, έχει εξαντληθεί δεν είναι μόνο οι αγρότες, υπάρχουν ευάλωτοι συμπολίτες μας, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για έκτακτες καταστάσεις όπως ο Daniel. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Οι αγρότες έχουν δικαίωμα να διαδηλώσουν και έχουν τα δίκια τους. Λόγω της ακρίβειας έχει επηρεαστεί η δραστηριότητά τους» σημείωσε ο κ. Παπαθανάσης. Υπενθύμισε πάντως ότι οι αγρότες έχουν κάτω από 10 λεπτά την κιλοβατώρα ενέργεια, και 100% επιστροφή του ΕΦΚ με προκαταβολή, από τα βασικά τους αιτήματα.



Συνολικά το πρόγραμμα για τον Daniel έφτασε τα 3,5 δισεκ. ευρώ. Το πρόγραμμα «τρέχει» και οι αποζημιώσεις «τρέχουν» και θα δωθούν, δεσμεύθηκε ο Νίκος Παπαθανάσης.



Τόνισε ακόμα ότι το πρόγραμμα ενίσχυσης για τα τουριστικά καταλύματα που παρουσιάζει μεγάλη συμμετοχή, και ένα άλλο για τη γενική επιχειρηματικότητα, παρατείνονται μέχρι τις 22 Μαρτίου. Προβλέπεται 45 έως 60% επιδότηση για ιδία συμμετοχή.



Επίσης, την επόμενη εβδομάδα ανακοινώνεται και το πρόγραμμα Αλλάζω Συσκευές για επιχειρήσεις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών υπενθύμισε ένα ακόμη χρηματοδοτικό εργαλείο, το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ.

