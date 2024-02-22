Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο της δημοσιοποίησης των πρακτικών της συνεδρίασης της Fed τον Ιανουάριο, τα οποία έδειξαν διχογνωμία αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα για μείωση των επιτοκίων.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 48,44 μονάδων (+0,13%), στις 38.612,24 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 49,91 μονάδων (–0,32%) στις 15.580,87 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 6,29 μονάδων (+0,13%) στις 4.981,80 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

