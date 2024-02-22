ΑΑΔΕ: Παράταση δηλώσεων ασφάλισης κατοικίας για μειωμένο ΕΝΦΙΑ

Στον ορισμό νέας προθεσμίας, έως την 1η Μαρτίου 2024 (αντί της 22/2/2024), για την υποβολή, τροποποίηση ή διόρθωση αιτήσεων και την επιβεβαίωση των απαραίτητων στοιχείων, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση μείωσης του ΕΝΦΙΑ σε ασφαλισμένες κατοικίες φυσικών προσώπων για το τρέχον έτος, προχώρησαν με κοινή τους απόφαση ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Ο εν λόγω όρος της ασφάλισης κατοικιών φυσικών προσώπων, σε συνάρτηση με την έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ, όπως θεσμοθετήθηκε από την κυβέρνηση, αφορά ασφαλιστήρια συμβόλαια έναντι φυσικών καταστροφών (σεισμός, πυρκαγιά και πλημμύρα) για το έτος 2024.

Ειδικότερα, με την απόφαση των κ.κ. Θεοχάρη και Πιτσιλή, για το έτος 2024 προβλέπεται ότι:

Οι αιτήσεις των φορολογούμενων για τη χορήγηση μείωσης του ΕΝΦΙΑ σε ασφαλισμένες κατοικίες και οι τροποποιήσεις και διορθώσεις αυτών υποβάλλονται το αργότερο έως 1/3/2024.

Η επιβεβαίωση των στοιχείων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις πραγματοποιείται το αργότερο έως 19/3/2024.

Όπως δήλωσε σχετικά ο κ. Χάρης Θεοχάρης «η σύνδεση της ασφάλισης κατοικιών με εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ αποτελεί μια καινοτομία της Κυβέρνησης, ένα μέτρο το οποίο εφαρμόζεται για πρώτη φορά. Το Υπουργείο Οικονομικών αναγνωρίζει ότι η υποβολή, τροποποίηση ή διόρθωση αιτήσεων, όπως και η επιβεβαίωση των στοιχείων των ασφαλισμένων κατοικιών είναι μια σύνθετη διαδικασία, πολλώ δε μάλλον όταν δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία. Ως εκ τούτου, κρίναμε απαραίτητη την παράταση των αρχικών προθεσμιών για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων από τους δικαιούχους, πλέον ως την 1η Μαρτίου 2024 (και 19/3/2024 για την επιβεβαίωση των στοιχείων). Κατ' αυτό τον τρόπο, κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να διευκολύνουμε τους φορολογούμενους, αλλά και τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις».

Ο κ. Γιώργος Πιτσιλής δήλωσε: «Λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για μια διαδικασία που εφαρμόζεται για πρώτη φορά, κάνουμε ό,τι είναι αναγκαίο για να διευκολύνουμε τους πολίτες που δικαιούνται την μείωση ΕΝΦΙΑ να ολοκληρώσουν την υποβολή των αιτήσεων τους».

Σημειώνεται επίσης ότι οι αιτήσεις και οι διορθώσεις ή τροποποιήσεις κ.λπ. των δηλώσεων ασφάλισης κατοικίας υποβάλλονται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές/ Δημοφιλείς Εφαρμογές/ myPROPERTY/ Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών.

Πηγή: skai.gr

