Στην προτελευταία θέση της ΕΕ των 27 κατατάσσεται η Ελλάδα όσον αφορά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ με επίδοση στο 67% του μέσου όρου της ΕΕ με τη Λετονία να προηγείται με 71% και τη Βουλγαρία να έπεται με 64%.

Το 2023, το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) εκπεφρασμένο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης κυμαινόταν μεταξύ 64% του μέσου όρου της ΕΕ στη Βουλγαρία και 240% στο Λουξεμβούργο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Το 2023 καταγράφηκαν σημαντικές διαφορές στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ εκπεφρασμένο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Το Λουξεμβούργο και η Ιρλανδία είχαν τα υψηλότερα επίπεδα (140% και 112% πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, αντίστοιχα), πολύ μπροστά από την Ολλανδία (30% πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ), τη Δανία (+28%) και την Αυστρία (+23%).

Αντίθετα, η Βουλγαρία κατέγραψε το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, 36% κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, ακολουθούμενη από την Ελλάδα (-33%) και τη Λετονία (-29%).

