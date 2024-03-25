ΚΕΕΕ: Παράταση ως την Τετάρτη 27 Μαρτίου για τις υποβολές αιτήσεων σε προγράμματα ΕΣΠΑ

Την Τετάρτη 27 Μαρτίου, στις 3 μ.μ., λήγει η νέα προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων σε προγράμματα ΕΣΠΑ.

Η παράταση μίας εβδομάδας στην υποβολή αιτήσεων αφορά στα δύο νέα προγράμματα ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση της ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων σε σημερινή ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι μετά από δύο παρεμβάσεις της καθώς και επιστολές πολλών επιμελητηρίων-μελών της επετεύχθη η ολιγοήμερη παράταση.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Σειρά από ενδιαφερόμενους δεν κατάφεραν να καταθέσουν αιτήσεις, λόγω δυσχερειών τις οποίες αντιμετώπισαν από τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες. Για το ζήτημα, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος απέστειλε άμεσα επιστολή προς τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση, και προς τον υπουργό Ανάπτυξης Κωνσταντίνο Σκρέκα. Η θετική απόκριση στο αίτημα και η χορήγηση παράτασης θα διευκολύνει σημαντικά τις επιχειρήσεις».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.