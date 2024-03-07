Άνοδο 2% σημείωσε το ΑΕΠ πέρυσι και ανήλθε σε 194,5 δισ. ευρώ έναντι 190,7 δισ. ευρώ το 2022.

Παράλληλα, σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους τριμηνιαίους και ετήσιους εθνικούς λογαριασμούς, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,2% το δ' τρίμηνο πέρυσι σε σχέση με το γ' τρίμηνο, ενώ σε σύγκριση με το δ' τρίμηνο του 2022 υπήρξε άνοδος κατά 1,2%.

Σημειώνεται ότι το α' τρίμηνο του 2023 το ΑΕΠ αυξήθηκε 2%, το β' τρίμηνο κατά 2,7% το γ' τρίμηνο κατά 2,1% και το δ' τρίμηνο κατά 1,2% (σε σύγκριση με τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2022).

Η άνοδος του ΑΕΠ κατά 2% πέρυσι, προήλθε από τις εξής μεταβολές:

*Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 1,8% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 1,8% και αυτή της Γενικής Κυβέρνησης κατά 2,7%).

*Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) μειώθηκαν κατά 5,7%.

*Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 2,1% (οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 1,6%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 4,7%).

*Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 0,03% (οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,6% και οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 4%).

Ενώ, η άνοδος κατά 1,2% το δ' τρίμηνο οφείλεται στις εξής μεταβολές:

*Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 1,2% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 1,4% και αυτή της Γενικής Κυβέρνησης κατά 2,2%).

*Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 2,6%.

*Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 0,4% (οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 0,5%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 0,8%).

*Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 1,9% (οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,2%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 4,4%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

