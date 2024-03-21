Νέα ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και τις προοπτικές της από την έγκυρη επιθεώρηση Economist: η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη βελτίωση στο επιχειρηματικό περιβάλλον μεταξύ 82 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τον δείκτη business environment index της Μονάδας Μελετών και Ανάλυσης (Economist Intelligence Unit - EIU) για την περίοδο 2024-28.

Η Ελλάδα κατατάσσεται πλέον στην 34η θέση διεθνώς, έχοντας κάνει άλμα 28 θέσεων από την 62η θέση που βρισκόταν κατά την περίοδο 2014-18.

Ο Economist αποδίδει την βελτίωση αυτή «στον αντίκτυπο των πολιτικών της φιλικής προς την επιχειρηματικότητα κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που βρίσκεται στη δεύτερη θητεία της και έχει ήδη προχωρήσει μεταρρυθμίσεις, μειώσει τους φόρους και ενισχύσει την επιχειρηματική εμπιστοσύνη» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Economist επισημαίνει στην ανάλυσή του ότι, όπως έχει αποδειχθεί ιστορικά, η βελτίωση στον δείκτη επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε μία χώρα οδηγεί σε αύξηση του κατά κεφαλή ΑΕΠ, των συνολικών επενδύσεων και των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων για τα επόμενα 5 χρόνια. Γι’ αυτό, άλλωστε, και αναφέρει ότι στην Ελλάδα και τις άλλες χώρες με τη μεγαλύτερη βελτίωση στο επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως η Αργεντινή και η Ινδία, «αναμένουμε τις σημαντικότερες βελτιώσεις σε επίπεδο πολιτικής, επενδύσεις σε υποδομές ή την αύξηση των επιχειρηματικών ευκαιριών».

Ο δείκτης επιχειρηματικού περιβάλλοντος του Economist καταγράφει την ελκυστικότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε 82 χώρες σε όλο τον κόσμο, εξετάζοντας 91 δείκτες σε 11 διαφορετικές κατηγορίες: πολιτικό περιβάλλον, μακροοικονομικό περιβάλλον, ευκαιρίες της αγοράς, πολιτική προς την ελεύθερη επιχειρηματικότητα και τον ανταγωνισμό, πολιτική έναντι των ξένων επενδύσεων, εξωτερικό εμπόριο και συναλλαγματικοί έλεγχοι, φόροι, οικονομία, αγορά εργασίας, υποδομές και τεχνολογική ετοιμότητα.

Πηγή: skai.gr

