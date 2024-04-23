e-ΕΦΚΑ: Επιστροφή εισφορών, ύψους 4,1 εκατ. ευρώ, σε χιλιάδες επαγγελματίες

Την Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024, πραγματοποιείται η πέμπτη από τις διαδοχικές καταβολές ποσού 4.174.489,98 ευρώ σχετικά με την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών κλάδων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας για τα έτη 2019 και 2020 σε χιλιάδες επαγγελματίες.

Συγκεκριμένα, αφορά σε δικηγόρους με έμμισθη εντολή του ιδιωτικού τομέα και των ΝΠΙΔ, μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ΙΔΑΧ & ΙΔΟΧ), οφειλέτες ή μη του e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση, μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας, μέχρι τις 21/04/2024.

Στους οφειλέτες του e-ΕΦΚΑ αποδίδεται το ποσό που προκύπτει, μετά τον συμψηφισμό της συνολικής οφειλής τους (ρυθμισμένη ή μη) με το αρχικά υπολογισθέν προς επιστροφή ποσό των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών (άρθρο 104, παρ. 1 του ν. 4387/2016-ΦΕΚ 85 Α', όπως ισχύει & άρθρο 1 της με α. π. Δ.15/Δ'/90598/11.11.2021 Υ.Α.-ΦΕΚ 5404 Β').

Σε αυτή την πέμπτη καταβολή, το ανώτατο επιστρεφόμενο ποσό, που θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 2.368 δικαιούχων, ανέρχεται στα 11.186,86 ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ συνεχίζουν την επεξεργασία των αιτήσεων των λοιπών δικαιούχων, καθώς και όσες υποβλήθηκαν από τις 22/04/2024 και μετέπειτα, προκειμένου τα αντίστοιχα ποσά να τους αποδοθούν με την ίδια διαδικασία σε επόμενη καταβολή.

