ΟΔΔΗΧ: Νέα έξοδος στις αγορές με 30ετές ομόλογο

Στις αγορές με έκδοση 30ετους ομολόγου προετοιμάζεται να βγει η Ελλάδα, όπως ανακοινώθηκε από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση, το Ελληνικό Δημόσιο έδωσε διερευνητική εντολή στις τράπεζες ΒNP Paribas SA, την Bank of America Corp., την Deutsche Bank AG, την Goldman Sachs Group Inc., την JPMorgan Chase & Co. και την Τράπεζα Πειραιώς SA να αναλάβουν διαχειριστές της νέας κοινοπρακτικής έκδοσης.

Η έκδοση αναμένεται στο αμέσως προσεχές διάστημα σε συνάρτηση με τις εξελίξεις στις αγορές.

Υπενθυμίζεται ότι την τελευταία φορά που το Ελληνικό Δημόσιο είχε δανειστεί μέσω 30ετούς ομολόγου ήταν το 2021, ενώ η τελευταία έξοδος του Δημοσίου στις αγορές με την έκδοση ομολόγων ήταν τον περασμένο Ιανουάριο όταν είχε αντλήσει 4 δισ. ευρώ. Συνολικά στοχεύει σε δανεισμό 10 δισ. ευρώ για ολόκληρο το έτος. Το μέγεθος της νέας έκδοσης του 30ετούς ομολόγου εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται στα 2 έως 3 δισ. ευρώ.

Της νέας έκδοσης έχουν προηγηθεί η νέα αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας σε θετικές από τη Standard and Poor's, η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 1,9% του ΑΕΠ πέρυσι έναντι στόχου για 1,1% αλλά και η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε νέα πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 5 δισ. ευρώ.

Η S&P στην ανάλυσή της την περασμένη Παρασκευή, όπου αναβάθμισε το outlook της ελληνικής οικονομίας, εξηγούσε πως οι θετικές προοπτικές αντανακλούν την προσδοκία της ότι το αυστηρό δημοσιονομικό καθεστώς θα συνεχίσει να μειώνει το δημόσιο χρέος, ενώ η ανάπτυξη αναμένεται ότι θα εξακολουθήσει να υπερβαίνει αυτή της Ευρωζώνης.

«Θα μπορούσαμε να αναβαθμίσουμε τις αξιολογήσεις στους επόμενους 24 μήνες, αν ο λόγος του καθαρού δημόσιου χρέους της Ελλάδας προς το ΑΕΠ υποχωρήσει περαιτέρω για να προσεγγίσει τα επίπεδα άλλων χωρών. Πιστεύουμε ότι οι Αρχές θα μπορούσαν να το επιτύχουν αυτό μέσω ενός συνδυασμού διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, της πλήρους αξιοποίησης των μεγάλων πόρων του προγράμματος NextGenerationEU και στερεών δημοσιονομικών πλεονασμάτων για μια μακρά περίοδο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο οίκος.

Σημειώνεται ότι όλες οι εταιρείες αξιολόγησης με εξαίρεση τη Moody's Ratings επανέφεραν την Ελλάδα στη ζώνη επενδυτικής βαθμίδας πέρυσι, μια θέση που χάθηκε το 2010 όταν ξεκίνησε η κρίση χρέους. Η S&P Global Ratings αύξησε τις προοπτικές της Ελλάδας σε θετικές από σταθερές την Παρασκευή, λόγω των προσδοκιών ότι η συνέχιση της αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής θα μειώσει αναλογικά πολύ περισσότερο το Δημόσιο Χρέος της Ελλάδος, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας θα παραμείνει υψηλότερος από εκείνον των άλλων χωρών της ευρωζώνης.

