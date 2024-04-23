Χρηματιστήριο: Στις 1.434,03 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών, με άνοδο 0,96%

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία κινείται ανοδικά για πέμπτη συνεδρίαση, υπερβαίνοντας και τα επίπεδα των 1.430 μονάδων, εν μέσω ανοδικής κίνησης και των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 1.434,03 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,96%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 48,69 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,22%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,29%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Εθνικής (+2,77%), της Alpha Bank (+2,61%), της Τιτάν (+2,58%) της Σαράντης (+2,43%), της Πειραιώς (+1,88%) και της Eurobank (+1,82%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Quest Συμμετοχών (-2,14%), της Lamda Development (-0,85%) και της ΕΥΔΑΠ (-0,70%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Πειραιώς και η Eurobank με 2.405.086 και 2.279.429 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 9,49 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 4,43 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 77 μετοχές, 32 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Prodea +6,12% και Κλωστήρια Ναυπάκτου +5,81%.

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Βιοτέρ -8,03% και Λανακάμ (κ) -3,70%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

