Η Ελλάδα σχεδιάζει την πρόωρη αποπληρωμή έως και 5 δισ. ευρώ από τα δάνεια διάσωσης προς τις χώρες της Ευρωζώνης φέτος, καθώς επιδιώκει την επιστροφή στην κανονικότητα μετά την κρίση χρέους της προηγούμενης δεκαετίας, δήλωσαν δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι στο Reuters σήμερα Τρίτη.

Η Ευρωζώνη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) δάνεισαν στην Ελλάδα περίπου 280 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της κρίσης, υπό τον όρο ότι η Ελλάδα θα επιβάλει σκληρά μέτρα λιτότητας.

Αξιωματούχος που ζήτησε την ανωνυμία του είπε στο Reuters ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να αποπληρώσει 2,5 - 5 δισεκατομμύρια ευρώ στις χώρες της Ευρωζώνης, «πιθανότατα το δεύτερο εξάμηνο του έτους». Όπως είπε αυτό θα βοηθήσει τη χώρα να δημιουργήσει χώρο για περισσότερες εκδόσεις ομολόγων χωρίς να αυξήσει το χρέος της, ενώ θα προσθέσει ρευστότητα σε μια ρηχή ελληνική αγορά ομολόγων. Περίπου το 70% του χρέους της χώρας κατέχουν οι επίσημοι δανειστές της, η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ένας δεύτερος αξιωματούχος επιβεβαίωσε το ποσό και το χρονοδιάγραμμα.

Το Reuters υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα ανέκτησε πρόσφατα την επενδυτική της βαθμίδα γεγονός που τη βοήθησε να προσελκύσει ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές στις εκδόσεις ομολόγων της.

Με την προγραμματισμένη πληρωμή φέτος, η Ελλάδα θα έχει αποπληρώσει περίπου 15-17 δισ. ευρώ από τα πρώτα δάνεια διάσωσης.

Το 2022, η χώρα εξόφλησε το ΔΝΤ δύο χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα και το 2023 αποπλήρωσε 5 δισ. ευρώ δανείων σε χώρες της ευρωζώνης.

