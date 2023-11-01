ΔΕΗ: Έκλεισε οριστικά μία εκκρεμότητα 15 ετών για την Υπόθεση των Λιγνιτών

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι υποχρεώσεις που είχε αναλάβει η ΔΕΗ προς την Ελληνική Κυβέρνηση για διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω προθεσμιακών χρηματιστηριακών προϊόντων, προς τρίτους κατά τα τελευταία τρία χρόνια, ανακοίνωσε η επιχείρηση.

Όπως επισημαίνει η ΔΕΗ, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κλείνει ουσιαστικά μία εκκρεμότητα για τη ΔΕΗ και τη χώρα που κράτησε 15 χρόνια, από την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2008, αναφορικά με τις ανησυχίες της ΕΕ για τις Ελληνικές Αγορές Λιγνίτη και Ηλεκτρικής Ενέργειας, γνωστής και ως Υπόθεσης των Λιγνιτών.

Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ κατάφερε να διαθέσει μέσω προθεσμιακών προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Ελληνικό και το Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο ενέργειας, με βάση τους κανόνες προσφοράς (όγκων και τιμών) των Χρηματιστηρίων, τις ποσότητες ενέργειας που είχαν οριστεί στις δεσμεύσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περίοδο 2021-2023.

«Ο τρόπος διάθεσης ήταν απολύτως συμβατός με τις βασικές αρχές λειτουργίας της απελευθερωμένης Αγοράς Ενέργειας και η ΔΕΗ υλοποίησε τη διάθεση ακολουθώντας τους κανόνες της αγοράς. Πλέον, η ΔΕΗ έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις Δεσμεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπενθυμίζεται ότι οι Δεσμεύσεις αυτές εγκρίθηκαν από την Ε.Ε. και ενσωματώθηκαν στην Ελληνική νομοθεσία με τον Νόμο 4843 της 20/10/2021, με σκοπό να θεραπεύσουν τις ανησυχίες της ΕΕ, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στην Απόφαση 5/3/2008 της ΕΕ (C(2008) 824)», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

«Σε κάθε περίπτωση, η στρατηγική της ΔΕΗ για την παραγωγή ενέργειας επικεντρώνεται εδώ και αρκετά χρόνια στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης και να γίνει φορέας εξέλιξης για την κοινωνία και την οικονομία.

Αναγνωρίζοντας τον κομβικό της ρόλο για έναν βιώσιμο κόσμο και το βιώσιμο μέλλον της χώρας, αυξάνει συνεχώς τις επενδύσεις της σε ΑΠΕ, κυρίως φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, σε έργα τα οποία κάνουν πιο «πράσινο» το ενεργειακό της μείγμα. Στο τέλος του 2023, η ΔΕΗ θα έχει εγκατεστημένη ισχύ 1GW από ΑΠΕ από σχεδόν μηδέν το 2019, με στόχο το 2026 να φτάσει τα 5 GW. Αυτή τη στιγμή κατασκευάζονται υπερσύγχρονα φωτοβολταϊκά πάρκα σε δυτική Μακεδονία και Πελοπόννησο που σταδιακά θα αντικαταστήσουν τις λιγνιτικές μονάδες. Ήδη, από το 2019 μέχρι το 2022, η εταιρεία έχει μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 36%».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

