Με τα ταμεία γεμάτα και με κεφαλαιοποίηση 15 δισ. δολ., το 2017, η γαλλική Atos SE, μέσω μιας σειράς σημαντικών εξαγορών, κοίταζε με αξιώσεις προς την κορυφή της ευρωπαϊκής τεχνολογικής αγοράς. Ο σημερινός Ευρωπαίος Επίτροπος, Τιερύ Μπρετόν, ο οποίος ήταν επικεφαλής της Atos εκείνη την περίοδο, περηφανευόταν για τον ισχυρό ισολογισμό της και πανηγύριζε για το γεγονός ότι ο ίδιος είχε ηγηθεί όλων εκείνων των εξαγορών, χωρίς μάλιστα να δημιουργηθεί χρέος στην εταιρεία.

Και μετά, όλα πήγαν στραβά. Ο Μπρετόν εγκατέλειψε το πλοίο για να ενταχθεί στους κόλπους της ΕΕ, οι επενδυτές άρχισαν να αμφισβητούν την ακόρεστη επιθυμία της Atos για εξαγορές και οι ορκωτοί ελεγκτές ανακάλυψαν λάθη στα λογιστικά βιβλία των αμερικανικών εταιρειών που είχε εξαγοράσει. Όλοι οι διευθύνοντες σύμβουλοι, από το 2021 (και ήταν πολλοί καθώς άλλαζαν κατά έξι μήνες), μιλούσαν για δυσλειτουργία του ομίλου η οποία εντεινόταν, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το Bloomberg

Τώρα η Atos βρίσκεται αντιμέτωπη με χρέη ύψους 5,4 δισ. δολ. που δεν μπορεί να αποπληρώσει. Και η κατάσταση αυτή την οδήγησε να δώσει στη γαλλική κυβέρνηση “χρυσή” συμμετοχή στα πιο στρατηγικά περιουσιακά της στοιχεία, με αντάλλαγμα ενδιάμεση χρηματοδότηση, παρέχοντας ταυτόχρονα στο κράτος δικαίωμα πρώτης άρνησης σε πιθανή συμφωνία πώλησής τους.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μελανό σημείο για τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, επιθυμία του οποίου ήταν να βλέπει ο κόσμος το Παρίσι ως τη Sillicon Valley της Ευρώπης. Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να παρέμβει για λόγους εθνικής ασφάλειας, δεδομένου του ρόλου-κλειδί της Atos στην παροχή υπηρεσιών αφενός τεχνολογίας στον πυρηνικό και στον αμυντικό τομέα της Γαλλίας και αφετέρου κυβερνοασφάλειας στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων που θα γίνουν φέτος το καλοκαίρι στο Παρίσι.

Από τα ψηλά στα χαμηλά

Η αξία της Atos έχει υποχωρήσει στα 226 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας βουτιά 98% από τα υψηλά επίπεδα που είχε φτάσει το 2017. Η μετοχή της εταιρείας αντέδρασε με πτώση 14% την Τρίτη, στην ανακοίνωση πως πρέπει να μειώσει το χρέος της στο μισό και στην προειδοποίηση ότι πιθανή συμφωνία για να αποφύγει τη χρεοκοπία θα οδηγήσει σε “σημαντική διάβρωση” τη συμμετοχή των μετόχων.

Η συμμετοχή της γαλλικής κυβέρνησης στην εταιρεία ανήλθε στο ποσό των μόλις 50 εκατ. ευρώ, ενώ η Atos κατάφερε να συγκεντρώσει επιπλέον ποσό ύψους 400 εκατ. ευρώ σε ενδιάμεση χρηματοδότηση από ομάδα τραπεζών και ομολογιούχων.



Προϊόν μέγκα-συγχώνευσης



Η ίδια η Atos είναι αποτέλεσμα μιας μέγκα-συγχώνευσης η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Μπρετόν. Όταν το 2010 η Atos Origin ανακοίνωσε το deal εξαγοράς της μονάδας ΙΤ της Siemens ο CEO της γερμανικής εταιρείας δήλωσε πως θα δημιουργούνταν ένας “Ευρωπαίος πρωταθλητή”. Ο Μπρετόν από την πλευρά του εκτίμησε πως η συγκεκριμένη συμμαχία δημιουργούσε ένα “ευρύ πεδίο νέων δραστηριοτήτων.”

Ακολούθησαν κι άλλα deals, όπως της γαλλικής εταιρείας σουπερ-υπολογιστών, Bull, και της Zerox το 2014. Αυτές οι εξαγορές οδήγησαν την Atos στον γαλλικό δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης CAC 40 το 2017, όταν εκτοξεύτηκε η κεφαλαιοποίησή της.

Την επόμενη χρονιά έκλεισε το μεγαλύτερο της deal εξαγοράς, καθώς απέκτησε έναντι 3,4 δισ. δολ. τη Syntec Inc με στόχο να αποκτήσει μεγαλύτερη πρόσβαση σε χρηματοοικονομικούς πελάτες στην αγορά των ΗΠΑ.

Και κάπου εκεί ξεκίνησε η κάτω βόλτα. Μια σειρά σημαντικών αλλά και ενίοτε “περίεργων” αποτυχιών, έδωσε αφορμή σε διάφορους insiders και παρατηρητές να ξεκινήσουν μια εκστρατεία αποσταθεροποίησης της εταιρείας, βάζοντας την Atos στο στόχαστρο των short-sellers.

Τα δεινά της εταιρείας ωστόσο άρχισαν τον Ιανουάριο του 2021, όταν η είδηση ότι υπήρχε στο τραπέζι πρόταση εξαγοράς της αμερικανικής DXC Technology Co. έναντι 10 δισ. δολ. οδήγησε τη μετοχή της γαλλικής εταιρείας σε ισχυρή πτώση, με τους επενδυτές να διερωτώνται τι νόημα θα είχε η συγκεκριμένη συμφωνία.

Τα προβλήματα επιδεινώθηκαν όταν οι ορκωτοί ελεγκτές διαπίστωσαν λογιστικά λάθη σε δυο από τις αμερικανικές θυγατρικές της Atos, με αποτέλεσμα η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας να χάσει 1 δισ. δολ. σε μια μόνο μέρα. Ακολούθησε ένα ακόμη περίεργο περιστατικό, όταν κάποιος ισχυρίστηκε ψευδώς ότι κατείχε το 5% της Atos, ενώ στην πραγματικότητα δεν κατείχε ούτε μια μετοχή, ενισχύοντας την πεποίθηση ότι κανείς δεν είχε ιδέα τι πραγματικά γινόταν στην εταιρεία.

“Δεν έχω άλλη επιλογή”

Καθώς η μετοχή συνέχιζε να υποχωρεί, η Atos ανακοίνωσε ένα σχέδιο διαχωρισμού των δραστηριοτήτων της, το οποίο σχεδίασε η McKinsey & Co. και στήριζε ο τότε πρόεδρος Μπερνάρ Μενιέ. Στόχος ήταν να διαχωριστούν η προβληματική μονάδα IT outsourcing από τις πολλά υποσχόμενες δραστηριότητες, cloud, biga data και κυβερνοασφάλειας.

Αλλά και αυτό το πλάνο απέτυχε. Ο CEO Ροντόλφ Μπελμέ, ο οποίος τάχθηκε κατά του συγκεκριμένου σχεδίου, δήλωσε πως “δεν είχε άλλη επιλογή από το να παραιτηθεί” μόλις πέντε μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Παρ’ όλα αυτά, παρουσίασε το σχέδιο σε ένα πλήθος αναλυτών και δημοσιογράφων που ήταν μπερδεμένο από τις εξελίξεις, με αποτέλεσμα η μετοχή να κατακρημνιστεί κατά 23%.

Εν τω μεταξύ, οι συζητήσεις για την πώληση των δυο μονάδων ναυάγησαν. Ο Τσέχος δισεκατομμυριούχος Daniel Kretinsky, που ελέγχει την EPEI, έδωσε τέλος στις συνομιλίες τον Φεβρουάριο, ενώ η Airbus SE τον προηγούμενο μήνα αποχώρησε από τις διαπραγματεύσεις που αφορούσαν την εξαγορά των μονάδων big data και κυβερνοασφάλειας.

Οι διαφωνίες γύρω από τη στρατηγική και μια σειρά προειδοποιήσεων σχετικά με την κερδοφορία της Atos δημιούργησαν ένα συνεχές “μπες βγες” σειράς CEO, με τον προκάτοχο του τωρινού διευθύνοντος συμβούλου, Πολ Σάλεχ, να φεύγει μέσα σε μόλις τρεις μήνες.

Πτώση και στα έσοδα

Και οι πελάτες, όμως, αντέδρασαν αρνητικά στα προβλήματα της Atos. Τα έσοδα εκτιμάται πως θα διαμορφωθούν στα 6,9 δισ. ευρώ το τρέχον έτος από 11,3 δισ. ευρώ το 2022.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η Atos, παρά τις εξαγορές και συγχωνεύσεις που είχε πραγματοποιήσει ο Μπρετόν, δεν ήταν έτοιμη για τη μεγάλη κίνηση στην αγορά της πληροφορικής - συντήρησης στο cloud, η οποία τροφοδότησε την ανάπτυξη του γερμανικού ανταγωνιστή SAP SE.

O Μπρετόν πάντως παραμένει αμετανόητος.

“Δεν έχω καμία ευθύνη, μηδέν” δήλωσε τον Μάρτιο, τονίζοντας ότι άφησε την εταιρεία χωρίς χρέη και σωστά τοποθετημένη ώστε να επωφεληθεί από την ανάπτυξη του τομέα του cloud.

Πηγή: skai.gr

