Στο 3,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον μήνα Μάρτιο, από 2,9% που διαμορφώθηκε τον Φεβρουάριο, σημειώνοντας άνοδο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.
Ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον μήνα Μάρτιο 2024, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2024 παρουσίασε αύξηση 1,5%, έναντι αύξησης 1,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.
Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:
Συγκεκριμένα:
- στο 5,3% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην ομάδα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά
- στο 5,8% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στον κλάδο ένδυσης και υπόδησης
- στο 6,4% στον κλάδο ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια
- στον 3,5% στον κλάδο της Εκπαίδευσης
- στο 4,4% στον κλάδο της Υγείας
- στο 2% στον κλάδο των Μεταφορών
- στο 1,8% στον κλάδο των αλκοολούχων ποτών και στον καπνό
- στο 0,6% στον κλάδο της Στέγασης
Σε σχέση με τον Φεβρουάριο καταγράφονται μειώσεις από 1,4 ως 6% σε χοιρινό, τυριά, ψάρια νωπά και οπωροκηπευτικά λαχανικά και προϊόντα αρτοποιίας αλλά και νέες αυξήσεις 0,8% στο ψωμί ,1,5% σε νωπά φρούτα 1,3% σε αλκοολούχα ποτά ενώ κατά 14,6% αυξήθηκαν οι τιμές σε ξενοδοχεία και εστιατόρια.
Την ίδια στιγμή, ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 2,4% τον Μάρτιο από 2,6% τον Φεβρουάριο, κινούμενος σε αντίθετο κατεύθυνση με τον ελληνικό.
