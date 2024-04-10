Αλμα 32% στην ισχύ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της ΔΕΗ επιτεύχθηκε το 2023 με οργανική ανάπτυξη, εξαγορές και την προσθήκη των μονάδων της ENEL Ρουμανίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε χθες ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης Γιώργος Στάσσης κατά την ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με τα μεγέθη που ανακοινώθηκαν, τα καθαρά κέρδη της ΔΕΗ προσέγγισαν τα 500 εκατ. ευρώ ενώ - όπως είχε δεσμευθεί η διοίκηση - η εταιρεία θα διανείμει, για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια, εφέτος μέρισμα προς τους μετόχους, ιδιώτες και το Δημόσιο. Επιπλέον, απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Στάσσης ανέφερε ότι το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών θα συνεχιστεί καθώς η διοίκηση πιστεύει σε περαιτέρω ανοδικές προοπτικές.

Σε σχέση με τις ΑΠΕ, στο τέλος του 2023 η εγκατεστημένη ισχύς μαζί με τα υδροηλεκτρικά έφθασε στα 4,6 γιγαβάτ (τα 0,6 στη Ρουμανία) από 3,5 το 2022. Επιπλέον υπάρχουν άλλα 2,8 γιγαβάτ στο στάδιο της κατασκευής ή έτοιμα προς κατασκευή. Ο στόχος για 8,9 γιγαβάτ το 2026 θεωρείται σύμφωνα με τη διοίκηση επιτεύξιμος. Σε συνδυασμό με την απόσυρση λιγνιτικών μονάδων ισχύος 900 μεγαβάτ επιτεύχθηκε σημαντική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 34 %, σε 9,7 εκατ. τόνους από 14,8.

'Αλμα σημειώθηκε και στις επενδύσεις, στα 2,6 δισ. ευρώ από 0,69 δισ.ευρώ το 2022 εξαιτίας κυρίως της εξαγοράς της ENEL Ρουμανίας αλλά και των επενδύσεων σε παραγωγή, διανομή και τηλεπικοινωνίες.

Τονίστηκε τέλος ότι οι στόχοι για τη λειτουργική και καθαρή κερδοφορία επιτυγχάνονται ανεξάρτητα από τη μείωση των τιμών στο Χρηματιστήριο ενέργειας, με τη συνδρομή και των εσόδων από το δίκτυο διανομής (ΔΕΔΔΗΕ).

