Fitch: Mείωσε σε αρνητική την προοπτική του κρατικού αξιόχρεου της Κίνας

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch μείωσε σε αρνητική την προοπτική του αξιόχρεου της Κίνας, ανακοίνωσε σήμερα ο εν λόγω οίκος, επικαλούμενος τους αυξημένους κινδύνους για τα δημόσια οικονομικά της χώρας.

Η αναθεώρηση της προοπτικής του κινεζικού χρέους αντανακλά τους αυξανόμενους κινδύνους που επιβαρύνουν τα δημόσιονομικά της Κίνας την ώρα που η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με πιο αβέβαιες οικονομικές προοπτικές, ανέφερε ο οίκος αξιολόγησης σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Η Κίνα εξέφρασε τη «λύπη» της για την ανακοίνωση του Fitch.

«Είναι λυπηρό το ότι βλέπουμε τον Fitch να μειώνει την προοπτική του κρατικού αξιόχρεου της Κίνας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το κινεζικό υπουργείο Οικονομικών.

