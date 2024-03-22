Από σήμερα στα ΑΤΜ οι συντάξεις Απριλίου με ημερομηνία πληρωμής 26 Μαρτίου

Από σήμερα, λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου, ξεκινά η πίστωση των συντάξεων Απριλίου, ενώ η διαδικασία για τους τουλάχιστον 2,5 εκατ. δικαιούχους θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 28 του μηνός.

Αναλυτικότερα:

Την 26η Μαρτίου, ημέρα Τρίτη, θα καταβληθούν οι συντάξεις των τέως Ταμείων μη μισθωτών (ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ) και οι συντάξεις ΟΠΣ-ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι από 1/1/2017 και έπειτα (ν. 4387/2016) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Την 28η Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη, θα καταβληθούν οι συντάξεις των τέως Ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

