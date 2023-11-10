Το ευρώ ενισχύεται κατά 0,11%, στα 1,0684 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,11% και διαμορφώνεται στα 1,0684 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 161,7280 γεν, στο 0,8741 με τη στερλίνα και στο 0,9636 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,06% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 151,4200 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση κατά 0,02% και διαμορφώνεται στα 1,2220 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

