Ενημερωτικά e-mail σε επαγγελματίες και επιχειρηματίες, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα προχωρήσει στη διασύνδεση του POS με την ταμειακή τους μηχανή, απέστειλε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με βάση τα στοιχεία που αντλεί μέσω των Μητρώων «Μέσων Πληρωμών» και «ΦΗΜ».

Στην επιστολή υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία αυτή λήγει στις 31 Μαρτίου και παρατείνεται:

έως τις 30 Απριλίου 2024, αν ο υπόχρεος:

- Έχει προγραμματισμένο ραντεβού με τεχνικό εγκατάστασης εντός του Απριλίου.

- Έχει δηλώσει στο Μητρώο POS, έως τις 15/3/2024, ότι πρόκειται να αντικαταστήσει το ταμειακό σύστημα με κάποια από τις νέες διαθέσιμες λύσεις All-in-One, που δεν απαιτούν επιπλέον ενέργειες διασύνδεσης.

έως τις 31 Μαΐου 2024 αν η επιχείρηση χρησιμοποιεί ταμειακό σύστημα με σύστημα λογισμικού (ERP) (Α.1155/2023).

έως την πρώτη ημέρα επανέναρξης λειτουργίας της επιχείρησης, αν αυτή είναι κλειστή καθ’ όλη την περίοδο του παραπάνω χρονοδιαγράμματος, λόγω εποχικότητας.

Υπενθυμίζεται ότι, σε περίπτωση μη διασύνδεσης του POS με την ταμειακή μηχανή εντός των δεσμευτικών προθεσμιών, οι υπόχρεοι αντιμετωπίζουν πρόστιμο 10.000 ευρώ, εφόσον η επιχείρηση είναι υπόχρεη τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος ή 20.000 ευρώ, εφόσον είναι υπόχρεη τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος (Άρθρο 54Θ§1 ΚΦΔ).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.