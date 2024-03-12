Του Χρυσόστομου Τσούφη

Στην Βαρκελώνη υπολογίζεται σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς ότι μία στις τρεις καταχωρήσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι παράνομη.

Στο Βερολίνο οι πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης δεν είναι υποχρεωμένες να μοιράζονται στοιχεία με τις αρχές επομένως το Γερμανικό κράτος δεν γνωρίζει ποιος παραβαίνει το νόμο και ποιος όχι.

To 78% των καταχωρήσεων στην πλατφόρμα της Airbnb στο Άμστερνταμ είναι ολόκληρα διαμερίσματα ή κατοικίες κι όχι δωμάτια. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 7.000 κατοικίες ή διαμερίσματα διατίθενται όχι για τους κατοίκους του Άμστερνταμ αλλά για τους επισκέπτες του. Τα στοιχεία αυτά παρουσίασε στο Ευρωκοινοβούλιο η Ολλανδέζα Ευρωβουλευτής των Πρασίνων Κιμ Βαν Σπάρεντακ, η οποία είναι και η εισηγήτρια του νόμου που πέρασε πανηγυρικά και προβλέπει την εναρμόνιση των κανόνων καταχώρησης και λήψης δεδομένων από τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ο νόμος έχει στόχο να διακριβωθεί ο ακριβής αντίκτυπος της συγκεκριμένης μορφής τουρισμού στην στεγαστική κρίση που πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη και στη συνέχεια να αναληφθούν οι κατάλληλες πρωτοβουλίες.

Στην ουσία επιχειρείται να μπει μια τάξη στον τρόπο λειτουργίας των πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης που σε πολλές χώρες της Ευρωζώνης λειτουργούν αχαλίνωτα, χωρίς πλαίσιο.

Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο οι διαδικτυακές πλατφόρμες που διευκολύνουν τις υπηρεσίες βραχυχρόνιων μισθώσεων πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διαδικασίες καταχώρισης και την κοινή χρήση δεδομένων για ακίνητα που εμφανίζουν σε περιοχές όπου υφίσταται διαδικασία καταχώρισης. Η απλούστερη ηλεκτρονική διαδικασία θα επιτρέψει στις αρμόδιες αρχές να ταυτοποιούν κάθε ιδιοκτήτη και μονάδα και να επαληθεύουν τα στοιχεία τους.

Οι διαδικτυακές πλατφόρμες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από τους ιδιοκτήτες είναι αξιόπιστες και πλήρεις και ότι ο αριθμός καταχώρισης είναι σαφώς ορατός στην σχετική σελίδα. Θα πρέπει επίσης να καταβάλουν εύλογες προσπάθειες για τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων προς επιβεβαίωση των πληροφοριών. Οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν να αναστείλουν τους αριθμούς καταχώρισης, να ζητούν από τις πλατφόρμες να αφαιρέσουν παράνομες καταχωρίσεις ή να επιβάλουν κυρώσεις σε μη συμμορφούμενες πλατφόρμες ή ιδιοκτήτες.

Υποχρεώσεις προβλέπονται και για τα κράτη μέλη τα οποία θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα ενιαίο ψηφιακό σύστημα για τη λήψη δεδομένων από πλατφόρμες σχετικά με τη δραστηριότητα των ιδιοκτητών σε μηνιαία βάση, π.χ. ο αριθμός διανυκτερεύσεων για τις οποίες μισθώθηκε η μονάδα, ο αριθμός επισκεπτών, η διεύθυνση, ο αριθμός και η ηλεκτρονική διεύθυνση της καταχώρισης. Η συλλογή αυτών των δεδομένων θα επιτρέψει στις αρχές να ελέγχουν τη συμμόρφωση του ιδιοκτήτη με τις διαδικασίες και στις εθνικές αρχές να εφαρμόσουν κατάλληλες πολιτικές.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, 1 στις 4 διανυκτερεύσεις στην Ευρωζώνη είναι σε κατάλυμα που διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση. Η Ελλάδα βρίσκεται λίγο κάτω από το μέσο όρο με 21,9% όταν :

Στο Βέλγιο είναι 47,4%

Στην Κροατία 50,6%

Στην Λιθουανία 42,8%

Στην Ολλανδία 39%

Στην Πολωνία 37,3%

Ο νόμος θα επιτρέψει στις χώρες της Ευρωζώνης να βρουν έναν κοινό βηματισμό στον τρόπο «χειρισμού» της βραχυχρόνιας μίσθωσης η οποία πολλοί υποστηρίζουν ότι αποτελεί βασικό παράγοντα «έξαρσης» της στεγαστικής κρίσης. Μέχρι τώρα ήταν σχεδόν ο καθένας για τον εαυτό του.

Η χώρα μας είναι από αυτές που έχει προχωρήσει σε σημαντικές κινήσεις ρύθμισης του συστήματος με μητρώο ακινήτων, φορολόγηση, πλαίσιο λειτουργίας αλλά και μνημόνια συνεργασίας για την παροχή πληροφοριών στην ΑΑΔΕ με τις μεγάλες πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Η Βαρκελώνη έχει απαγορεύσει τη βραχυχρόνια μίσθωση στο ιστορικό κέντρο και το ίδιο προσπάθησε να κάνει και η Φλωρεντία , το Παρίσι έχει βάλει ετήσιο όριο ημερών διάθεσης ενός καταλύματος για βραχυχρόνια μίσθωση και η Αυστρία θα επιβάλει τέτοιο όριο από το ερχόμενο καλοκαίρι.

Πλέον μένει το κείμενο της νομοθετικής πρωτοβουλίας να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο , στη συνέχεια να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στη συνέχεια θα τεθεί σε εφαρμογή εντός 24 μηνών από τη δημοσίευση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.