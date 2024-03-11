Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης: Πώς έκλεισαν οι τρεις μεγάλοι δείκτες

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ενόψει της δημοσιοποίησης νέων στοιχείων για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 46,97 μονάδων (+0,12%), στις 38.769,66 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 65,84 μονάδων (–0,41%) στις 16.019,27 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 5,75 μονάδων (–0,11%) στις 5.117,94 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.