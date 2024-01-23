«Λαβράκια» για λογαριασμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) βγάζει η εφαρμογή «appodixi» που έχουν εγκαταστήσει στα κινητά τους τηλέφωνα περισσότεροι από 250.000 πολίτες, μετά και την καθιέρωση μπόνους από 100 έως 3.000 ευρώ για όσους αποκαλύπτουν φοροδιαφυγή.

Από την έναρξη της εφαρμογής έχουν πραγματοποιηθεί 153.380 καταγγελίες, εκ των οποίων οι 69.046 είναι επώνυμες και οι 84.334 είναι ανώνυμες.

Στον αριθμό αυτό έρχονται να προστεθούν άλλες 5.559 περιπτώσεις καταγγελιών (922 επώνυμες και 4.637 ανώνυμες) που έχουν γίνει στην πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών», ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό κοντά στις 159.000.

Η πλειονότητα των καταγγελιών αφορά μη έκδοση αποδείξεων, πλαστές αποδείξεις, διαφθορά και άλλες φορολογικές παραβάσεις, τις οποίες ελέγχει με τη σειρά της η ΑΑΔΕ μετά από αξιολόγηση του περιεχομένου και της σοβαρότητας των υποθέσεων.

Συγκεκριμένα, οι καταγγελίες-πληροφορίες που υποβάλλονται στην πλατφόρμα διοχετεύονται συστημικά και αυτοματοποιημένα ανάλογα με το αντικείμενo και το περιεχόμενό τους, στις αρμόδιες δομές για περαιτέρω διενέργεια έρευνας ή ελέγχου κατά περίπτωση.

Όσον αφορά στην «Appodixi», το μέτρο έχει διευκολύνει τις ελεγκτικές αρχές στον εντοπισμό δεκάδων περιπτώσεων έκδοσης εικονικών η μη έκδοσης αποδείξεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσω της εφαρμογής «Appodixi» εντοπίστηκαν περιπτώσεις επιχειρήσεων οι οποίες ανέγραφαν άλλο ποσό στην απόδειξη και άλλο ποσό στα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA.

Πώς λειτουργεί η εφαρμογή στο κινητό

1. Ο χρήστης ανοίγει την εφαρμογή και μέσω της κάμερας του κινητού, «σκανάρει» την κωδικό QR της απόδειξης.

2. Ανάλογα με την κατάσταση της απόδειξης, η εφαρμογή παράγει τα εξής μηνύματα:

-Η απόδειξη έχει διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ. Στην περίπτωση αυτή, εμφανίζονται τα στοιχεία της απόδειξης (αριθμός ταμειακής, ΑΦΜ επιχείρησης, αριθμός απόδειξης, ημερομηνία και ώρα έκδοσης της συναλλαγής, αξία συναλλαγής ΦΠΑ και στις συναλλαγές με πρατήρια καυσίμων, την ποσότητα και το είδος του καυσίμου). Στην περίπτωση αυτή, ελέγχεται εάν τα στοιχεία που εμφανίζονται στην εφαρμογή είναι τα ίδια με αυτά που εμφανίζονται στην απόδειξη. Εάν δηλαδή η αξία που αναγράφεται στην απόδειξη είναι ίδια με την αξία που έχει διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ. Εάν υπάρχει διαφορά, αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα έχει γίνει επέμβαση στον φορολογικό μηχανισμό της επιχείρησης, ώστε άλλο ποσό να εμφανίζει στην απόδειξη στον πελάτη και άλλο, μικρότερο, ποσό να διαβιβάζει στην ΑΑΔΕ.

-Η ταμειακή είναι δηλωμένη, αλλά η απόδειξη δεν έχει ακόμα διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ. Στην περίπτωση αυτή, αναφέρεται η ημερομηνία και ώρα πέραν την οποίας η απόδειξη θα έπρεπε να έχει διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ. Εάν η απόδειξη έχει εκδοθεί πριν από το χρονικό σημείο αυτό, υποδεικνύεται η αναφορά για μη διαβίβαση της απόδειξης.

-Ο κωδικός QR δεν μπορεί να διαβαστεί ή ότι η ταμειακή δεν είναι δηλωμένη ή δεν είναι ενεργή. Στην περίπτωση αυτή υποδεικνύεται η υποβολή αναφοράς στην εφαρμογή.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.