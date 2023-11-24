Το Appodixi αποκάλυψε λογισμικό που… διέγραφε πάνω από το 60% του τζίρου σε εστιατόριο - Απέκρυψαν τζίρο 440.00 ευρώ

Ακόμα μία τρανταχτή περίπτωση «πειραγμένου» και παράνομου λογισμικού ήρθε στο φως, μέσω καταγγελίας στην εφαρμογή Appodixi της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ εντόπισαν εστιατόριο, το οποίο είχε «πειράξει» το λογισμικό τού φορολογικού μηχανισμού ως εξής:

Το σύστημα ERP, δηλαδή το λογισμικό εφαρμογής έκδοσης φορολογικών στοιχείων, έδινε την εντολή να σταλεί για καταγραφή στο Ζ το αρχείο που περιείχε μόνο το πρώτο είδος της παραγγελίας.

Στη συνέχεια, έστελνε προς εκτύπωση ένα αρχείο με άλλο περιεχόμενο (με όλα τα παραγγελθέντα είδη), ώστε να δοθεί στον πελάτη και έτσι αυτός να βεβαιωθεί ότι πήρε απόδειξη.

Και δεν είναι μόνο αυτό. Για να ενισχυθεί η νομιμοφάνεια στην όλη διαδικασία και να μην υπάρχει η παραμικρή υποψία, το πειραγμένο λογισμικό έβγαζε στην απόδειξη και έναν ψεύτικο σειριακό αριθμό (γνωστός και ως ΠΑΗΨΣ).

Το παράνομο, όμως, λογισμικό δεν σταματούσε μόνο στη διαγραφή των παραγγελθέντων ειδών, πλην του πρώτου. Προχωρούσε και ένα βήμα παρακάτω: Διέγραφε στο επίσημο προς την εφορία αρχείο το 30% του συνολικού λογαριασμού.

Τι σημαίνει αυτό σε νούμερα; Ότι το 2020, το 2021 και το 2022 το παράνομο λογισμικό είχε μειώσει κατά πάνω από 60% την αξία 18.300 αποδείξεων, με την επιχείρηση να αποκρύβει κατά αυτόν τον τρόπο τζίρο 440.000 ευρώ.

Τόσο στην επιχείρηση εστίασης όσο και στην εταιρεία που παρείχε το λογισμικό έκδοσης αποδείξεων θα επιβληθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη περαιτέρω έλεγχος στην ευρύτερη φορολογική συμπεριφορά του εστιατορίου και των μετόχων αυτού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

