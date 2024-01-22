Survivor - Αλέξης Παππάς για Σωτήρη Λαμάι: Έχει διάθεση για βρισιές

Θυμωμένος με τη συμπεριφορά του Σωτήρη Λαμάι είναι ο Αλέξης Παππάς στο σημερινό επεισόδιο του Survivor στον Σκάι.

Κάποιοι χαρακτηρισμοί του παίκτη, ενόχλησαν τους αντιπάλους του κι ειδικότερα, τον Αλέξη Παππά, ο οποίος εξέφρασε την ενόχλησή του.

«Το περίεργο ήταν ότι είχαμε τις καινούριες παρουσίες μέσα στο παιχνίδι κι ο Σωτήρης εκφράστηκε με έναν περίεργο τρόπο. Κάποια στιγμή μου είπαν τα παιδιά ότι στην προσπάθειά του να μου απευθύνει τον λόγο, με είπε "μαλ***", αλλά μετά το πήρε πίσω και είπε "ρε Άλεξ". Είναι κάποια πράγματα που ήταν ψιλοάκομψα και δεν είναι ωραίο να τα ακούς. Γενικά δεν θέλω να πέφτω σε αυτή την κατηγορία και να υποβαθμίζω τον εαυτό μου και τη νοημοσύνη μου...Κάτι άλλο που άκουσα και δεν μου άρεσε, είναι στην αρχή του αγώνα, στην προσπάθειά του να μου επικοινωνήσει το ποιος είναι, πέταξε ότι είμαστε "ψευτοcelebrities", κάπως έτσι. Αχρείαστα σχόλια, τα οποία δημιουργούν μια αναταραχή. Φαίνεται ότι έχει διάθεση για βρισιές, κάτι το οποίο δεν το καταλαβαίνω. Όταν κάποιος από την πρώτη μέρα ξεκινάει έτσι, φαίνεται ότι έχει μια προκατάληψη, είναι σαν να είπε από την πρώτη μέρα "θα μπω για να κοντραριστώ με κάποιον συγκεκριμένο παίκτη'. Εμένα δηλαδή. Δεν θέλω να παίξω αυτό το παιχνίδι. Είναι πολύ νωρίς κιόλας για να ερχόμαστε σε αντιπαραθέσεις και να μην τα βρίσκουμε».

Πηγή: skai.gr

