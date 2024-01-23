Η ένταση στην Ερυθρά Θάλασσα φέρνει νέες ανατιμήσεις στην ελληνική αγορά

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Οι τριγμοί στο παγκόσμιο εμπόριο από την έκρυθμη κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα αρχίζουν να γίνονται αισθητοί και στην ελληνική αγορά η οποία σε πρώτη φάση μετράει σημαντικές καθυστερήσεις.

Τα πρώτα πλοία από τα Ασιατικά λιμάνια αφίχθηκαν φέτος στον Πειραιά με καθυστέρηση 14 έως 19 ημερών. Και όχι μόνο γιατί υποχρεώνονται να κάνουν τον περίπλου της Αφρικής αντί να διέλθουν από τη διώρυγα του Σουέζ αλλά και γιατί πρώτα κατευθύνονται στα λιμάνια της Βόρειας Ευρώπης – όπως το Ρότερνταμ και το Αμβούργο – και μετά βάζουν πλώρη για τα λιμάνια της Μεσογείου.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, ένα φορτίο από το λιμάνι του Χο Τσι Μινχ (πρώην Σαϊγκόν) στον Πειραιά έπαιρνε 25-30 ημέρες και κόστιζε 1800$.

Πλέον όλα έχουν διπλασιαστεί τουλάχιστον. Το πλοίο πλέον για να έρθει χρειάζεται 70 ημέρες – αφού πρώτα πηγαίνει στη Βόρεια Ευρώπη - και το κόστος βρίσκεται στις 3.800$.

Εναλλακτικά, κάποιες ναυτιλιακές προτείνουν στους πελάτες τους τη ναύλωση πλοίου που θα έρθει κατευθείαν μεν στον Πειραιά σε 55 ημέρες αλλά με ένα «καπέλο» στο κόστος 300$-600$.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς ο περίπλους της Αφρικής κοστίζει σε επιπλέον καύσιμα 400.000$ ενώ υπάρχουν αναφορές για αύξηση και της ασφάλισης 5-8%

Μετά από όλα αυτά, γίνεται σαφές ότι το φάσμα των ανατιμήσεων είναι κοντά. Αυτή τη στιγμή ο εκτελωνισμός προϊόντων με τα τρέχοντα μεταφορικά κόστη θα έβγαζε αύξηση στο κοστολόγιο 10% το οποίο θα περνούσε στο ράφι.

Οι εισαγωγείς εξηγούν ότι όσο μικρότερης αξίας είναι ένα προϊόν τόσο μεγαλύτερη είναι η αύξηση στο κόστος του. Αν 1 κοντέινερ έχει εμπορεύματα αξίας 40.000$ και τα ναύλα είναι επιπλέον 4000$ - όπως συμβαίνει σήμερα - τότε η αύξηση είναι 10%. Αν η αξία του κοντέινερ είναι η μισή, δηλαδή 20.000$, τότε η αύξηση είναι 20%

Σε πρώτο στάδιο όμως οι επιχειρήσεις θα λειτουργήσουν με το στοκ που έχουν και θα βοηθήσουν η μια την άλλη μέχρι η αγορά να φτάσει στο σημείο «στεγνώματος». Αυτό κι εφόσον τα πράγματα δεν βελτιωθούν αναμένεται να επέλθει σε ένα διάστημα 45 ημερών με 2 μηνών. Από εκεί κι έπειτα οι επιχειρηματίες θα υποχρεωθούν μαζικά να περάσουν τα αυξημένα κόστη στους καταναλωτές σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς που μίλησαν στο skai.gr.

Στα θαλασσινά όμως , οι ανατιμήσεις μάλλον θα έρθουν πιο νωρίς. Η Ελλάδα εισάγει μεγάλες ποσότητες από χταπόδια, καλαμάρια κι άλλα θαλασσινά από την Ινδία, την Ινδονησία , τη Μαλαισία και την Καμπότζη. Και οι εργαζόμενοι στις ιχθυαγορές περιμένουν αυξήσεις 30-35% ενώ για να μην υπάρξουν ελλείψεις θα επιχειρηθούν να εισαχθούν ποσότητες κι από άλλες χώρες όπως την Αργεντινή.

Μέσα από τη διώρυγα του Σουέζ , μόνο από τα λιμάνια της Κίνας, φτάνουν κάθε χρόνο στην Ελλάδα προϊόντα αξίας 9δισ€ Στην κορυφή της λίστας είναι Η/Υ. ηλεκτρικές συσκευές, εξαρτήματα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, κλιματιστικά, και παιχνίδια, ρούχα, παπούτσια, ρύζι. τσάι και μπαχαρικά.

Κι αν η ένταση κλιμακωθεί, οι ανατιμήσεις θα είναι το μικρότερο κακό αφού οι ελλείψεις θα είναι σημαντικές προειδοποιεί η αγορά.

