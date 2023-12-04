Διαθέσιμη είναι πλέον στο Google Play και στο Apple Store η νέα έκδοση της εφαρμογής «appodixi».

Στη νέα έκδοση, περιλαμβάνονται προσαρμογές, έτσι ώστε η εφαρμογή να:

• είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα iOS 17.1

• αναγνωρίζει το QRCode των ΦΗΜ που έχουν αναβαθμιστεί, περιλαμβάνοντας πλέον και την ημερομηνία και ώρα έκδοσης του παραστατικού (Α.1173/2022).

Η ενημέρωση των κινητών συσκευών που διαθέτουν ήδη την εφαρμογή appodixi πραγματοποιείται μέσω του μηχανισμού αυτόματης ενημέρωσης και η οποία προτρέπει τον τελικό χρήστη να επικαιροποιήσει την εφαρμογή.

Ειδικότερα, για τους χρήστες της εφαρμογής που λειτουργεί σε iOS 17.1 επισημαίνεται ότι πρέπει πρώτα να απεγκαταστήσουν την προηγούμενη έκδοση της εφαρμογής και στη συνέχεια να κατεβάσουν τη νέα έκδοση από το Apple Store.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

