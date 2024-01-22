Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,86% και 91,37 εκατ.ευρώ αξία συναλλαγών στο κλείσιμο

Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδος, με την αγορά να επανέρχεται πάνω από τα επίπεδα των 1.350 μονάδων, εν μέσω ανοδικής κίνησης και των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.351,56 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,86%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.352,18 μονάδες (+0,91%). Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 91,37 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 21.531.365 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,05%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 2,26%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Quest Συμμετοχών (+2,84%), της Eurobank(+2,64%), της Jumbo (+2,64%), της Μυτιληναίος (+2,50%), της Motor Oil (+2,42%) και της Πειραιώς (+1,71%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Autohellas (-1,17%), της Aegean Airlines (-0,53%), της Viohalco (-0,50%) και της Τέρνα Ενεργειακή (-0,46%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Alpha Bank διακινώντας 3.918.208 και 3.901.409 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 13,58 εκατ. ευρώ και η Μυτιληναίος με 8,54 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 66 μετοχές, 44 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Επίλεκτος +9,32% και Ιντραλότ +7,04%. Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος -7,25% και Νάκας -5,81%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 22,2500 +0,45%

ALPHA BANK: 1,5685 +0,54%

AEGEAN AIRLINES: 11,2400 -0,53%

VIOHALCO: 5,9500 -0,50%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 13,6000 +0,59%

ΔΕΗ: 12,2400 +0,74%

COCA COLA HBC:27,3900 +0,33%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5600 αμετάβλητη

ΕΛΠΕ: 7,1400 -0,42%

ELVALHALCOR: 2,1750 +1,64%

ΕΘΝΙΚΗ: 6,8900 -0,14%

ΕΥΔΑΠ: 5,9900 +0,67%

EUROBANK: 1,7860 +2,64%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,4400 +2,84%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0300 -0,42%

MOTOR OIL: 25,4200 +2,42%

JUMBO: 26,4800 +2,64%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 39,3000 +2,50%

ΟΛΠ:24,9000 +0,40%

ΟΠΑΠ: 16,0600 +0,94%

ΟΤΕ: 13,0000 -0,38%

AUTOHELLAS:13,5600 -1,17%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,4460 +1,71%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 8,7000 -0,23%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 15,1800 -0,46%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

