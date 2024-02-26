Christian Dior: Αναβλήθηκε για τον Μάρτιο η επίδειξη μόδας του στο Χονγκ Κονγκ

H πολυαναμενόμενη επίδειξη της ανδρικής κολεξιόν του Dior στο Χονγκ Κονγκ, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 23 Μαρτίου, «αναβλήθηκε επ' αόριστον».

Σύμφωνα με την South China Morning Post, το Γραφείο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού του Χονγκ Κονγκ ενημερώθηκε για την αναβολή της παρουσίασης από τους διοργανωτές στις 23 Φεβρουαρίου. Δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένος λόγος για την αναβολή, ούτε δόθηκαν πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με πιθανή νέα ημερομηνία.

Christian Dior postpones much anticipated Hong Kong show https://t.co/6BiWb61GJH pic.twitter.com/s3g3wgxWRV — Reuters (@Reuters) February 26, 2024

Η επίδειξη μόδας του Dior για την ανδρική κολεξιόν Φθινόπωρο 2024 επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στον τερματικό σταθμό κρουαζιέρας Kai Tak της πόλης, με τον διευθυντή δημιουργικού Κιμ Τζόουνς να ταξιδεύει στο Χονγκ Κονγκ για να παρουσιάσει για το σόου.

O Louis Vuitton διοργάνωσε τον Νοέμβριο στο Χονγκ Κονγκ επίδειξη της ανδρικής κολεξιόν του νέου διευθυντή δημιουργικού Φαρέλ Γουίλιαμς και προσέλκυσε διάσημους από την Κίνα και τη Νότια Κορέα.

Η απόφαση του οίκου Dior να αναβάλει το σόου ρίχνει σκιά, σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο, στις προσπάθειες του Χονγκ Κονγκ να επαναπροσδιοριστεί ως κορυφαίος προορισμός για διεθνείς πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκδηλώσεις μόδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

