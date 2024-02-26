Οι τάσεις στα μαλλιά της δεκαετίας του ’70 επέστρεψαν – Για ρίξτε μια ματιά…

Εάν θέλεις και εσύ να ανανεώσεις το στυλ σου, τότε ρίξε μία ματιά παρακάτω, διότι εμείς σου συγκεντρώσαμε τις καλύτερες τάσεις στα μαλλιά της δεκαετίας του ’70 που είδαμε ότι έχουν κάνουν μια πρωτοφανή επιστροφή φέτος.

Curtain fringe

Μια σημαντική τάση επιστροφής της δεκαετίας του ’70 είναι οι αφέλειες «κουρτίνες», που τα fluffy στρώματα που προσθέτουν πραγματικά πλάτος γύρω από το πρόσωπο.

Οι πανέμορφες φράντζες σε στυλ 70’s, έχουν αγαπηθεί ξανά και αυτό φαίνεται σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτή τη στιγμή. Αφού κάνεις λοιπόν το κούρεμα αυτό, χρησιμοποίησε ένα ελαφρύ σπρέι αλατιού ως φινίρισμα.

The Shag

Το shag, είναι ένα τόσο εμβληματικό look της δεκαετίας του ’70. Αυτό το στυλ προσθέτει πολύ όγκο και υφή στα μαλλιά, κάτι που είναι ιδανικό για τους λεπτότερους τύπους μαλλιών.

Είναι ένα πολύ ‘cool girl’ κούρεμα και μπορεί πραγματικά να ανανεώσει ολόκληρο το στυλ σου. Θα σου συνιστούσα να το κάνεις σε έναν έμπιστο επαγγελματία κομμωτή που εξειδικεύεται σε αυτά τα κουρέματα.

Fluffed-out ‘fros

Τα μαλλιά της δεκαετίας του ’70 ήταν φουντωτά, άρα και το κούρεμα ήταν λίγο πιο ιδιαίτερο ώστε να απομακρύνεται το ανεπιθύμητο φριζάρισμα. Με τα σωστά προιόντα για μπούκλες θα εξαλείψεις αμέσως το φριζάρισμα και την ξηρότητα. Οι μπούκλες σου θα φαίνονται όμορφες και θα έχεις την δυνατότητα να κρατήσεις τα φυσικά σου μαλλιά ελεύθερα, χωρίς να χρειαστεί να επεμβαίνεις με ισιωτική.

Μακριά μαλλιά με χωρίστρα

Μια από τις πιο ισχυρές τάσεις στα μαλλιά της δεκαετίας του ’70, είναι τα μακριά μαλλιά, με μεσαία χωρίστρα που έχει κάνει και η Kim Kardashian. Το στυλ αυτό έχει τη δυναμική και δείχνει υπέροχο για κάθε περίσταση.

Ακόμα, είναι σημαντικό να μην ξεχνάς να τα περιποιείσαι και σωστά για να παρεμένουν μακριά. Κάνουν αίσθηση όταν διατηρούνται υγιή με θεραπείες και προϊόντα λάμψης.

Πλούσια μαλλιά με ελαφρές μπούκλες

Για μία από τις μεγαλύτερες τάσεις αναζήτησε το εμβληματικό στυλ της Farrah Fawcett. Είναι εξαιρετικά ευέλικτο, καθώς ταιριάζει στα περισσότερα σχήματα προσώπου αλλά και μήκη.

Χρησιμοποίησε σίδερο για μπούκλες ή πιστολάκι και βούρτσα, ώστε να έχεις την απαλότητα και τη λάμψη που χρειάζεται. Τα μαλλιά της δεκαετίας του ’70 ήταν αφράτα και σχεδόν φριζαρισμένα, αλλά με τα σύγχρονα προϊόντα και εργαλεία που υπάρχουν πλέον είναι εύκολο να τα κάνεις να φαίνονται λεία, δίνοντας τους μία πιο updated εικόνα.

Disco μπούκλες

Μια άλλη τάση εμπνευσμένη από τα ’70s που αναδύεται αυτή τη σεζόν είναι οι μπούκλες που παραπέμπουν στη disco. Οι ”τσαλακωμένες”, αφράτες μπούκλες θα είναι πολύ δημοφιλείς φέτος. Εάν θέλεις να έχεις και εσύ αυτό το στυλ, τότε ένας επαγγελματίας κομμωτής θα σε βοηθήσει.

