Εδώ και πολλά χρόνια συνεργάζονται σε αντικαρκινικές εκστρατείες και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες η ωρολογοποιία Hublot και το μουσικό συγκρότημα Depeche Mode.

Για την επιστροφή της βρετανικής μπάντας μετά από έξι χρόνια, με νέο άλμπουμ και παγκόσμια τουρνέ, η Hublot παρουσίασε το ρολόι χειρός Spirit of Big Bang Depeche Mode. Το Memento Mori, το 15ο στούντιο άλμπουμ της μπάντας, ήρθε μετά από ένα διάλειμμα που ήταν η μεγαλύτερη παύση μεταξύ άλμπουμ των δημιουργών τραγουδιών όπως τα «Enjoy the Silence» και «Just Can’t Get Enough». Το Spirit of Big Bang Depeche Mode είναι ο φόρος τιμής της Hublot στην επάνοδο του συγκροτήματος στο προσκήνιο.

Με ολόμαυρη χρωματική παλέτα και το σαν βαρέλι σχήμα που είναι το σήμα κατατεθέν των ρολογιών της σειράς Big Bang, στο συγκεκριμένο η ωρολογοποιία και η μπάντα αφιέρωσαν χρόνο να το σχεδιάσουν, ενσωματώνοντας όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για φόρο τιμής: στο καντράν, το μοτίβο νεκροκεφαλής, το έμβλημα που εμφανίζεται στο βίντεο που ανακοινώνει την επιστροφή των Depeche Mode· το οποίο μοτίβο συνοδεύει μια κλεψύδρα, που συμβολίζει το πέρασμα του χρόνου. Μικρές μαύρες κεραμικές σφαίρες πηγαίνουν πέρα δώθε καθώς κινείται ο καρπός· αυτή η κίνηση φέρνει στον νου την έννοια Memento Mori, «υπόμνηση θανάτου» στα λατινικά.

Το Memento Mori είναι ένας στοχασμός για την παροδικότητα της ζωής και επίσης μια αναφορά στην παύση και επανεμφάνιση των Depeche Mode, καταλήγοντας να γίνει ο τίτλος του νέου τους άλμπουμ. Στο Spirit of Big Bang Depeche Mode – διατίθενται μόνον 100 κομμάτια – τα αρχικά DM εμφανίζονται στις 6 η ώρα και οι δείκτες έχουν το σχήμα πυραμίδων που στοιβάζονται, μοτίβο που επαναλαμβάνεται γύρω από το ρολόι με τη μαύρη κεραμική στεφάνη. Η κάσα μοιάζει με βαρέλι κρασιού από αμμοβολημένο και λουστραρισμένο μαύρο κεραμικό υλικό. Είναι αυτόματο, με απόθεμα ισχύος για 50 ώρες. Όσοι το αποκτήσουν, λαμβάνουν δύο μπρασελέ από διαφορετικά υλικά το κάθε ένα.

Με την εμφάνιση του Spirit of Big Bang Depeche Mode, η ελβετική ωρολογοποιία και το βρετανικό μουσικό συγκρότημα ανανέωσαν τη συνεργασία τους για συγκέντρωση χρηματικών ποσών για πολλούς περιβαλλοντικούς και ανθρωπιστικούς σκοπούς. Η Hublot συμμετέχει στη συγκέντρωση ποσών και καλλιέργειας ευαισθησίας για λογαριασμό της Conservation Collective, μιας διεθνούς φιλανθρωπικής οργάνωσης η οποία εργάζεται για την προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση φυσικού περιβάλλοντος. Τα κοινά πρότζεκτ των δύο έχουν στόχο να προωθήσουν τοπικές πρωτοβουλίες διαχείρισης απορριμμάτων, καθαρισμού και μη χρήσης πλαστικού· πέρυσι κατάφεραν να υποστηρίξουν επτά πρωτοβουλίες για τη ρύπανση με πλαστικό σε επτά χώρες. Οι πρωτοβουλίες τους, με την εμφάνιση του ρολογιού, εξακολουθούν να διευρύνονται, επιτρέποντάς τους να συγκεντρώσουν πάνω από 2,3 εκατομμύρια δολάρια για το Teenage Cancer Trust στη Βρετανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.