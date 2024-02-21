Βίκτορ Ουεμπανιάμα, ο νέος πρεσβευτής του Louis Vuitton

Ο Γάλλος σταρ του μπάσκετ Βίκτορ Ουεμπανιάμα είναι ο νέος πρεσβευτής του Louis Vuitton.

Ο power forward γνωστός ως «Wemby» αναλαμβάνει επίσημος πρεσβευτής του γαλλικού οίκου και εντάσσεται στον κατάλογο κορυφαίων αθλητών που συνεργάζονται με τον Louis Vuitton, τους τενίστες Κάρλος Αλκαράθ, Ναόμι Οσάκα, τη σκιέρ Εϊλίν Γκου και τον κολυμβητή Λεόν Μαρσάν.

Στον νέο του ρόλο, ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα θα αντιπροσωπεύει το brand σε κεντρικά γεγονότα και θα εμφανίζεται στις διαφημιστικές καμπάνιες του.

«Ήθελα μια σημαντική συνεργασία» ανέφερε ο Ουεμπανιάμα.

«Για μένα έχει μεγάλη σημασία να συνεργάζομαι με τον LV - ξέρετε, γαλλική αριστεία» τόνισε.

«Δεν γνωρίζω τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, αλλά στη Γαλλία είναι το σημαντικότερο brand για τους νέους. Eιδικά με αυτό που έκανε ο Virgil Abloh» είπε.

Ο 20χρονος, οποίος έχει ήδη καταρρίψει σημαντικά ρεκόρ στους San Antonio Spurs στο NBA έχει ήδη συγκεντρώσει μια μεγάλη βάση θαυμαστών, με 3,6 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram.

Ο αθλητής έπαιζε προηγουμένως στη γαλλική Metropolitans 92 και δήλωσε ότι ελπίζει να αγωνιστεί με τη γαλλική εθνική ομάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

