Μια επίσκεψη στο διαδικτυακό κατάστημα της Balenciaga είναι αρκετή, προκειμένου να πάρει κανείς μια πρώτη εντύπωση του νέου προϊόντος, μιας φούστας- πετσέτας, το οποίο πωλείται στην τιμή των 925 δολαρίων.

Η Towel Skirt έχει «ανέβει» ήδη στην ιστοσελίδα του οίκου μόδας για προπαραγγελία. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ως μέρος του σόου του Demna Gvasalia, για την Άνοιξη 2024 στο Παρίσι. Θα τη βρείτε σε μπεζ χρώμα, με το λογότυπο της Balenciaga κεντημένο στο μπροστινό μέρος.

Η φούστα -πετσέτα είναι unisex και εφαρμόζει στη μέση της μέσης με δύο κουμπιά και μια ρυθμιζόμενη ζώνη. Χρειάζεται, επίσης, στεγνό καθάρισμα.

Πηγή: skai.gr

