Αυτά είναι τα 10 φθινοπωρινά κομμάτια που θα φορέσουν οι Γαλλίδες

Είτε αποκαλείς το φθινόπωρο ως την εποχή του comfy style, με τις βροχές και το ρομαντικό αλλά μελαγχολικό mood, είτε το αποκαλείς spooky season όπως οι λάτρεις του Halloween, είτε la rentrée όπως οι Γάλλοι, το νόημα είναι ένα: είναι η εποχή όπου όλα γυρίζουν ή ξεκινάνε δυναμικά.

Από τα τολμηρά πανωφόρια μέχρι τα all-time-classic jeans, συγκεντρώσαμε παρακάτω ποια 10 κομμάτια πρέπει να αποκτήσεις:

Καφέ faux jacket

Tα French girls γνωρίζουν καλά πως η υφή του δερμάτινου αναβαθμίζει και το πιο basic look, για αυτό και το επιλέγουν τόσο στο πανωφόρι, όσο σε παντελόνια, φούστες ή και φορέματα. Για να κάνεις τη διαφορά, μπορείς φέτος να το επιλέξεις σε όποια καφέ απόχρωση σου αρέσει για extra elegant vibes.

Burnt orange

Ή αλλιώς το χρώμα της κολοκύθας, αυτό που πάντα θυμίζει τον Οκτώβρη και το Halloween, είναι ένα χρώμα που ταιριάζει τόσο σε λευκές όσο και σε πιο σταρένιες επιδερμίδες και σε συνδυασμό με κάποιο θερμό καφέ κραγιόν μπορείς να σαγηνεύσεις όπου πας. Επιπλέον, είναι super απόχρωση για να τολμήσεις το boho style.

Straight- leg jeans

Είναι αυτό που έχει άνετη γραμμή και ελαφρώς flared μπατζάκια, και όσο πιο relaxed, τόσο το καλύτερο αποτέλεσμα. Μπορείς να το συνδυάσεις ακόμα και με το πιο comfy πουλόβερ σου και απλά θυμήσου να το βάλεις από μέσα μόνο μπροστά, ώστε να αναδεικνύει τη μέση σου ακόμα και τότε.

Αμάνικο πουλόβερ ή καζάκα

Το αγαπημένο μας αμάνικο πουλόβερ ή αλλιώς καζάκα, παραμένει και φέτος στα trends και το προτιμούμε σκέτο, με πουκάμισο από μέσα ή και κάποιο λεπτό ζιβάγκο. Επιπλέον, σε κρατάει ζεστή χωρίς να προσθέτεις extra όγκο στο look σου. Φόρεσε το στη δουλειά με straight leg παντελόνι και δώσε sophisticated vibes effortlessly.

Πουλόβερ με φουσκωτά μανίκια

Τα φουσκωτά μανίκια παραμένουν κι αυτά στο προσκήνιο και τα λατρεύουμε γιατί δίνουν ρομαντική διάθεση σε κάθε μας outfit. Φόρεσε το με τζιν παντελόνι, υφασμάτινο ή και πάνω από φούστα και ξεχώρισε με Parisian vibes.

Κόκκινο καρώ

Κι όμως, το καρώ δεν είναι μόνο για την Gwen Stefani επί εποχές «No Doubt». Είναι διαχρονικό pattern και μπορείς να το κάνεις περισσότερο Blair Waldorf look και λιγότερο punk, επιλέγοντας το σε feminine κομμάτια όπως κάποιο φόρεμα ή ένα σακάκι.

Shearling παλτό

Δείχνει πιο μοντέρνο από την συνθετική γούνα και μπορείς να το φορέσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, με τζιν ή φόρεμα για να είσαι άνετη αλλά και ζεστή κάθε στιγμή. Είτε είναι όλη η επιφάνεια του fluffy, είτε η επένδυση και οι λεπτομέρειες, το σημαντικό είναι πως θα δείχνεις κομψή στη στιγμή.

Lace-up μποτάκια

Πέρα από τις ρομαντικές μπαλαρίνες, οι Γαλλίδες νοιάζονται και για την άνεση και το utility και το πώς θα είναι άνετες και τις πιο βροχερές μέρες, για αυτό και επιλέγουν τα μποτάκια τύπου αρβύλες με τα κορδόνια. Είναι super επιλογή τόσο με παντελόνι όσο και με φθινοπωρινά φορέματα και δε θα θέλεις να τα βγάλεις από τα πόδια σου.

Mini φούστες

Γιατί μεταξύ μας, κάποιες φορές μια mini φούστα είναι αρκετά πιο κομψή από ένα άνετο τζιν παντελόνι. Τόλμησε να συνδυάσεις αυτή που σου ταιριάζει με over-knee μπότες και ένα ανάλαφρο πουλόβερ και ξεχώρισε με άνεση και feminine vibes.

Trench coat

Το πιο απαραίτητο φθινοπωρινό item για κάθε Γαλλίδα, μετά τη μαρινιέρα και το λευκό T- shirt. Είναι ελαφρύ αλλά ζεστό, μπορείς να το φορέσεις μέχρι και την Άνοιξη και είναι σίγουρα μια επένδυση σαν κομμάτι. Επίλεξε την κλασσική του μπεζ απόχρωση και συνδύασε το με κάθε σου look, από το πρωί μέχρι το βράδυ.

