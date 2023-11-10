Στον Ιάπωνα ζωγράφο Katsushika Hokusai απέτισε φόρο τιμής η ελβετική ωρολογοποιία Jaeger-LeCoultre αναπαράγοντας σε εκδοχή μινιατούρας δύο από τις ξυλογραφίες του στην πίσω όψη των νέων αναδιπλούμενων διπλής όψης ρολογιών Reverso.

Οι ξυλογραφίες «Ο καταρράκτης της Όνο στον δρόμο Κισοκάιντο» και «Ο καταρράκτης όπου ο Γιοσιτσούνε πότισε το άλογό του στη Γιόσινο στην επαρχία Γιάματο» εμφανίζονται ως θησαυροί κρυμμένοι στο πίσω μέρος της κάσας των διπλής όψης ρολογιών, μέσω αναπαραγωγής τους με σμάλτο από τους τεχνουργούς της Jaeger-LeCoultre.

Για την υλοποίηση του πρότζεκτ, άπλωσαν τουλάχιστον 14 στρώσεις σμάλτου, κάθε μία με επεξεργασία σε 800 βαθμούς Κελσίου πριν απλωθεί η επομένη, κάτι το οποίο σημαίνει ότι απαιτήθηκαν συνολικά 80 ώρες εργασίας.

Δεν ήταν εύκολο να αναπαραχθούν τα πρωτότυπα χρώματα του Hokusai ούτε και να αναπαραχθεί κάθε λεπτομέρεια σε κλίμακα περίπου ένα προς δέκα του πρωτότυπου. Ο επισμαλτωτής κατάφερε να συλλάβει ακόμη και τις επιγραφές κοντά στο πάνω αριστερό μέρος κάθε έργου καθώς έγραψε ιδιοχείρως τις λεζάντες από τις πρωτότυπες ξυλογραφίες. Η κάθε σειρά ρολογιών Jaeger-LeCoultre's Reverso Tribute Enamel Hokusai αποτελείται μόνο από δέκα κομμάτια.

