Οι μπαλαρίνες με τακούνι είναι η νέα τάση στα παπούτσια

Πολλές είναι οι τάσεις που έχουν κάνει την εμφάνισή τους τελευταία, απασχολώντας τη μόδα, από το barbiecore μέχρι το mermaidcore και το corsagecore, για να αναφέρουμε μόνο μερικά. Μία, όμως, είναι η τάση που φαίνεται ότι ήρθε για να μείνει τόσο πολύ: Το balletcore. Η εμπνευσμένη από τις μπαλαρίνες τάση έχει αποτυπωθεί στο μακιγιάζ, τα μαλλιά, τα ρούχα, ακόμη και στα νύχια. Αυτή τη φορά έρχεται να δώσει μια εναλλακτική μορφή στην κλασσική μπαλαρίνα.

Ήδη, υπάρχει στο εμπόριο μια πληθώρα παπουτσιών εμπνευσμένων από αυτή τη γραμμή, από τα μεταξένια τετράγωνα Mary Janes της Sandy Liang, που μοιάζουν με αληθινές πουέντ, μέχρι την έκδοση της Miu Miu. Ωστόσο, τώρα οι μπαλαρίνες με τακούνι φαίνεται ότι γίνονται το επόμενο next big thing στα παπούτσια.

Μπορεί να τα έχεις ήδη δει στα πόδια ορισμένων it girls, όπως η Lily-Rose Depp. Είναι, όμως, πράγματι αυτό το παπούτσι καλή ιδέα;

Η αλήθεια είναι ότι αυτή η τάση δεν είναι και η καλύτερη που έχουμε δει και σίγουρα δεν πρόκειται για κάτι ολοκαίνουριο. Από τα μέσα του 2022, το balletcore και οι συναφείς τάσεις, τα coquette και cottagecore, άρχισαν να κατακλύζουν τον κόσμο. Όλοι αυτοί οι φιόγκοι, οι κορδέλες, τα βολάν και το baby pink που βλέπεις παντού έχουν τις ρίζες τους στο trend του μπαλέτου.

Ποια ήταν η έμπνευση του πρώτου κοριτσιού που εμφανίστηκε με στυλ αντάξιο του Καρυοθραύστη;

Πιθανότατα, η Miu Miu κρύβεται πίσω από τη γέννηση αυτής της τάσης -όπως μάλλον συμβαίνει με οτιδήποτε πολύ μοντέρνο αυτές τις μέρες- και τα It Girls, όπως η προαναφερθείσα Lily-Rose Depp. Οι μπαλαρίνες με τακούνι κέρδισαν για πρώτη φορά την προσοχή του κόσμου της μόδας όταν η Miu Miu τις παρουσίασε στην πασαρέλα τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2022, καθιστώντας άμεσα σαφές ότι τα παπούτσια που αντλούν έμπνευση από το μπαλέτο έχουν έρθει για να μείνουν.

Παρόμοια στυλ συνέχισαν να εμφανίζονται στις πασαρέλες των Sandy Liang, Chanel, Rodarte και Jacquemus.

Η Lily Rose Depp φοράει τις κόκκινες μπαλαρίνες της Repetto, ενώ έχει φορέσει παρόμοιου στυλ Chanel στο κόκκινο χαλί πολλές φορές. Αστέρια όπως η Amelia Grey Hamlin και η Gigi Hadid δείχνουν επίσης να αγαπούν αυτή την τάση.

Στο ανοδικό ενδιαφέρον γι’ αυτό το παπούτσι έχει συμβάλει -φυσικά- και το TikTok, μέσα από τη «θεωρία λάθος παπουτσιών», η οποία χρησιμοποιεί παπούτσια που διαφορετικά δεν θα είχαν νόημα με ένα ντύσιμο, αλλά με κάποιο τρόπο καταλήγουν να είναι η τέλεια τελική πινελιά. Μεγάλο πλεονέκτημα αποτελεί, επιπλέον, ότι αυτό το παπούτσι παραμένει πολύ πιο άνετο από άλλα ψηλοτάκουνα, όπως οι γόβες στιλέτο.

Πώς θα φορέσεις σωστά τις μπαλαρίνες με τακούνι

Το πολύ θετικό στοιχείο αυτού του παπουτσιού είναι ότι μπορεί να αντικαταστήσει οποιοδήποτε παπούτσι στην γκαρνταρόμπα σου. Προφανώς, τα παπούτσια έχουν άμεση σχέση με το balletcore, επομένως το λογικό είναι να τα συνδυάσεις κομμάτια χαριτωμένα, ενδεχομένως ροζ και με φιόγκους. Για να πετύχει το look, δοκίμασε ένα λευκό καλσόν, μια ροζ φούστα με βολάν, ένα πλεκτό πουλόβερ και πολλούς φιόγκους – αυτά δηλαδή που θα φορούσε μια μπαλαρίνα πηγαίνοντας για πρόβα. Φυσικά, μπορείς να δημιουργήσει αμέτρητα ακόμη στυλ, μιας και αυτό το παπούτσι ταιριάζει σχεδόν με οτιδήποτε: Με ένα φαρδύ παντελόνι, μαζεμένο στις άκρες, ένα πουκάμισο – φόρεμα ή ένα φαρδύ σορτς.

