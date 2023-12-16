Απολέπιση προσώπου: Πόσο συχνά πρέπει να γίνεται

Η λάμψη που αποκτά η επιδερμίδα του προσώπου μετά από μια απολέπιση δημιουργεί μια σχεδόν εθιστική εμπειρία. Ίσως χρησιμοποιείς μια ενισχυμένη γήινη μάσκα με ένζυμα, έναν ορό με AHAs πριν τον ύπνο ή ακόμα και ένα απαλό προϊόν απολέπισης που απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα της επιδερμίδας.

Το αποτέλεσμα, ένα λείο και υπέροχο δέρμα, μπορεί να σε παρακινήσει να επαναλάβεις τη διαδικασία — αλλά πόσο συχνά πρέπει να εφαρμόζεις απολέπιση στο πρόσωπό σου;

Τα οφέλη της απολέπισης προσώπου είναι πολλά.

Η τακτική απολέπιση βοηθά στην απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων του δέρματος που παραμένουν στην επιφάνεια. Καθώς γερνάμε, ο ρυθμός ανανέωσης των κυττάρων του δέρματος αρχίζει να επιβραδύνεται, και η απολέπιση βοηθά στην επιτάχυνση αυτής της διαδικασίας.

Πόσο συχνά πρέπει να κάνεις απολέπιση στο πρόσωπο;

Η σωστή απολέπιση μπορεί να βελτιώσει την υφή του δέρματος, να καταπολεμήσει τη θαμπάδα και να προλάβει την εμφάνιση ακμής.

Η ιδανική συχνότητα απολέπισης εξαρτάται από τον τύπο του δέρματός σας, με την ευαίσθητη ή ξηρή επιδερμίδα να επωφελείται από ήπια απολέπιση μία ή δύο φορές την εβδομάδα, ενώ το κανονικό, μικτό ή λιπαρό δέρμα μπορεί να ωφεληθεί από ήπια απολέπιση δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα.

