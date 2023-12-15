Olivia Rodrigo-Greta Lee: Στη λίστα των πιο «Κομψών Προσωπικοτήτων» του 2023

Συνολικά 71 προσωπικότητες του κινηματογράφου, της μουσικής βιομηχανίας, της μόδας, του αθλητισμού συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των New York Times με τα Πιο Κομψά Πρόσωπα του 2023, για την κατάρτιση της οποίας χρησιμοποιήθηκε η μηχανή αναζήτησης του ίδιου του μέσου ενημέρωσης.

Στη λίστα περιλαμβάνονται η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός για την ερμηνεία της στην ταινία «Everything Everywhere All At Once», Μισέλ Γιο, η οποία εντυπωσίασε με το πράσινο φόρεμα του Balenciaga - πρέσβειρα του οίκου- τη βραδιά τελετής απονομής των κινηματογραφικών βραβείων και η τραγουδίστρια Beyonce που ύμνησε την υψηλή ραπτική στην περιοδεία της «Renaissance» με την κολεξιόν που σχεδίαζε μαζί με τον Olivier Rousteing του Balmain, αλλά και δημιουργίες των Alexander McQueen, Courrèges και Loewe.

Fellow fashion and style addicts, enjoy this thorough and sometimes hilarious list.



The 71 Most Stylish People of 2023 - The New York Times https://t.co/IFh8AsQttU — Natasha Fatah (@NatashaFatah) December 8, 2023

Η ράπερ Doja Cat εντάχθηκε στη λίστα για την εντυπωσιακή εμφάνισή της στο πιο πρόσφατο Met Gala με φόρεμα Oscar de la Renta που ήταν κυριολεκτικά αναφορά στη γάτα Choupette του Karl Lagerfeld. Επιπλέον οι τραγουδίστριες Ολίβια Ροντρίγκο και Σερ και ο φυσικός Ρόμπερτ Οπενχάιμερ που υποδύεται ο Κίλιαν Μέρφι στην ταινία «Oppenheimer» αναγνωρίζονται για το στυλ τους.

Ο Πάπας Φραγκίσκος, που «έριξε» το διαδίκτυο ντυμένος με λευκό πουπουλένιο τζάκετ χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), της τεχνολογίας που προκάλεσε τον μεγαλύτερο θόρυβο το 2023 είναι επίσης στη λίστα.

Ο ράπερ, μουσικός και είδωλο της μόδας Φαρέλ Γουίλιαμς, ο οποίος έγινε διευθυντής δημιουργικού του Louis Vuitton και διοργάνωσε μια σειρά από mega-show για τον γαλλικό οίκο μόδας, η ηθοποιός και επιχειρηματίας Γκουίνεθ Πάλτροου, ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Τζίμι Μπάτλερ επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής στη Μαϊάμι Χιτ, η σχεδιάστρια μόδας Μούτσια Πράντα, η ηθοποιός Γκρέτα Λι είναι μεταξύ των Πιο Κομψών Προσώπων του 2023.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ-γέολ συμπεριλαμβάνεται στη λίστα για την ερμηνεία του «American Pie» στον Λευκό Οίκο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.