Το ξέρεις. Είναι κλασικό και η ασφαλής λύση για κάθε εμφάνισή σου. Καμία επιλογή δεν είναι λάθος μαζί του. Ένα μαύρο παλτό δεν θα σε κάνει ποτέ να τα… βάψεις μαύρα γιατί έχοντας το σύμμαχό σου αναβαθμίζεις μια εμφάνιση με ελάχιστη προσπάθεια – κάτι ανάλογο με το little black dress.

Ταιριάζει με τα πάντα, καθιστώντας το μια πολύ ευέλικτη επένδυση για την γκαρνταρόμπα σου, ενώ μπορεί να μετατραπεί σε μια πολύ ξεχωριστή στιλιστική πρόταση αν επιλέξεις διαφορετικά κοψίματα και υφάσματα.

Οι πιο πολυτελείς επιλογές έρχονται σε υφές όπως το κασμίρ, το βελούδο και το σατέν, τα οποία βγάζουν αυτό το κλασικό κομμάτι της ντουλάπας σου από τα συνηθισμένα και σε οδηγούν στα μονοπάτια της γοητείας και του σικ.

Για πιο ροκ και wild καταστάσεις επίλεξε παλτό από δέρμα ή βινύλιο, όπως συνηθίζουν η Alexa Chung και η Blake Lively. Αγκάλιασε τη grungy αισθητική των υλικών και συνδύασε τα με γυαλιά ηλίου και μια κομψή αλογοουρά, ή δώσε μια θηλυκή πινελιά με kitten heels και ένα μίνι φόρεμα.

Το υπέροχο μαύρο παλτό λειτουργεί άψογα με βραδινά ρούχα, αλλά δημιουργεί και μια εκλεπτυσμένη καθημερινή εμφάνιση όταν συνδυάζεται με τζιν και ένα ζευγάρι μπότες – ειδικά όταν το πανωφόρι σου είναι στην puffer εκδοχή του. Τοποθέτησε από κάτω χοντρά πλεκτά, hoodies και σακάκια και πέρα από in fashion, θα είσαι και ζεστή.

Οι μαύρες καμπαρντίνες θα σε εξυπηρετήσουν μέχρι και να πιάσει το γερό κρύο, ενώ τα άνετα καπιτονέ παλτό είναι ιδανικά για τους χειμώνες. Οι πασαρέλες του φθινοπώρου/χειμώνα 23-24 μας υπενθύμισαν επίσης τη διαρκή γοητεία ενός καλοραμμένου παλτού, όπως είδαμε μεταξύ άλλων στους Givenchy, Gucci, The Row, Chanel και Miu Miu που είναι συνδυασμένο – κυριολεκτικά – με τα πάντα. Η Stella McCartney έδωσε έμφαση στις θηλυκές φόρμες και στο σώμα «κλεψύδρα», τονίζοντας σφικτά τη μέση.

Προκειμένου να βρεις εκείνο το παλτό που σου ταιριάζει, καλό είναι να δοκιμάσεις διαφορετικά στιλ πριν καταλήξεις στο the one! Μην διστάσεις επίσης να φορέσεις μια σειρά μεγεθών, καθώς μια oversized επιλογή για παράδειγμα μπορεί να είναι κολακευτική.

Ένα κλασικό μαύρο παλτό είναι αναμφισβήτητα η πιο αξιόλογη επένδυση που μπορείς να κάνεις. Η Jennifer Lawrence το φορά κατά επανάληψη. Όσο για τη Hailey Bieber και τη Victoria Beckham, το έχουν καταστήσει ως το statement look τους.

