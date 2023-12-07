«Dior Metamorphosis»: Ένα ντοκιμαντέρ φόρος τιμής στη γυναίκα, το Μεξικό και την τέχνη

Αποτελούμενη από 800 γυναίκες υφάντριες από 20 αυτόχθονες κοινότητες στα υψίπεδα του νότιου Μεξικού, η ένωση Sna Jolobil είναι αφιερωμένη στη διατήρηση και αναζωογόνηση της τέχνης των Μάγια ενθαρρύνοντας τα μέλη της να μελετήσουν και να αναδημιουργήσουν αρχαία υφάσματα, φυσικές μεθόδους βαφής για μαλλί και βαμβάκι και τεχνικές ύφανσης.

H Sna Jolobil, η παλαιότερη εν ενεργεία οργάνωση αυτόχθονων βιοτεχνών στο Μεξικό, προβάλλεται στο ντοκιμαντέρ «Dior Metamorphosis (Concealing and Revealing)» που συστήνει στους θεατές κοινότητες, οι οποίες διατηρούν ζωντανές τις προγονικές παραδόσεις της κλωστοϋφαντουργίας και συνεργάστηκαν με τη Μαρία Γκράτσια Κιούρι για τη συλλογή cruise του περασμένου Μαΐου.

Ο Hilán Cruz Cruz, υφαντουργός και φοιτητής ανθρωπολογίας από το Tlacomulco, κοινότητα Nahua, είναι ο συνιδρυτής του εργαστηρίου Yolcentle που συνεχίζει τεχνική με την οποία σχηματίζονται γεωμετρικά μοτίβα σε πουκάμισα και φορέματα. Στο ντοκιμαντέρ εμφανίζεται να ταξιδεύει στα εργαστήρια του Dior στο Παρίσι.

Οι θεατές του ντοκιμαντέρ θα δουν τη σχεδιάστρια μόδας να αναζητά ικανούς τεχνίτες στην περιοχή, να επιλέγει κυρίως από τη νότια πολιτεία της Οαχάκα καλά εκπαιδευμένες κεντήτριες, υφάντριες, αργυροχόους και καλλιτέχνες.

Στη συνέχεια οι θεατές μεταφέρονται στα παρασκήνια της επίδειξης μόδας στο Μεξικό τον περασμένο Μάιο. Σε αυτόν τον φόρο τιμής στη γυναίκα, το Μεξικό και την τέχνη, το μήνυμα της Μαρία Γκράτσια Κιούρι είναι η τεχνογνωσία της πολιτιστικής κληρονομιάς σε διάφορα μέρη του κόσμου δεν πρέπει να μείνει στο παρελθόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

