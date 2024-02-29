Βασιλιάς Παναθηναϊκός AKTOR, άλωσε τη Μαδρίτη και πάει φουλ για πλεονέκτημα!

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε ονειρεμένο ματς και έσπασε την έδρα της Ρεάλ για πρώτη φορά φέτος (97-86) με πρωταγωνιστές τους Σλούκα και Λεσόρ, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα για πλεονέκτημα!



Ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR μπήκε δυνατά στο ματς και προηγήθηκε 0-4 με πρωταγωνιστή τον Μπαλτσερόφσκι, πριν ο Γιαμπουσέλι βάλει δύο βολές για το 2-4. Η Ρεάλ πέρασε για πρώτη φορά μπροστά με τρίποντο του Αμπάλδε (5-4), ενώ βρέθηκε στο 8-4 με γκολ φάουλ του Γιαμπουσέλι. Ο Γκριγκόνις πέτυχε το πρώτο τρίποντο των φιλοξενούμενων, όμως ο Κοζέρ του απάντησε για το 11-7. Ο Αμπάλδε ευστόχησε σε νέο μακρινό σουτ, ενώ ο Γιαμπουσέλι χτύπησε στο τρανζίσιον και έγραψε το 16-9 για τους γηπεδούχους. Ο Λεσόρ μείωσε με σπάνιο για τα δεδομένα του σουτ για το 16-11, όμως ο πρωταγωνιστής στα πρώτα λεπτά Γιαμπουσέλι έγραψε το 18-11 με κάρφωμα στο τρανζίσιον. Ο Σλούκας με τους πρώτους του πόντους έριξε τη διαφορά, όμως ο Κοζέρ έμεινε ξανά μόνος του και ευστόχησε από τη γωνία για το 21-13. Ο Σλούκας και ο Παπαπέτρου έβαλαν βολές και μείωσαν, ενώ ο Λεσόρ με χουκ υπέγραψε το 22-18. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με καλάθι του Χεζόνια για το 24-18.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, ο Σλούκας έριξε τη διαφορά με τρίποντο, ενώ ο Χουάντσο έβαλε 4 συνεχόμενους πόντους για το «πράσινο» προσπέρασμα (24-25). Ο Λεσόρ κάρφωσε εντυπωσιακά στο ισπανικό καλάθι και έγραψε το 26-29, ενώ ο Μούσα με δύσκολο λέι απ απάντησε για το 28-29. Ο Λεσόρ με τρομερή ασίστ του Σλούκα στον αιφνιδιασμό κάρφωσε για το 28-32, παίρνοντας και το φάουλ, ενώ λίγο αργότερα «γκρέμισε» ξανά το καλάθι δύο φορές για το 28-36 στο τρανζίσιον. Η Ρεάλ έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο, όμως ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν το εκμεταλλεύτηκε και ο Μούσα μείωσε σε 30-36 με βολές. Ο Ναν εκτέλεσε ένα πολύ δύσκολο τρίποντο και το έβαλε για το 30-39, ενώ ο Σλούκας πήρε επιθετικό ριμπάουντ κι έβαλε φλόουτερ για το 32-41. Ο Χουάντσο σε ένα ακόμη τρανζίσιον ανέβασε σε διψήφια τιμή τη διαφορά (32-43), όμως ο Καμπάτσο με βολές μείωσε αμέσως σε 34-43. Ο Ναν με μπάζερ μπίτερ πάνω σε άμυνα υπέγραψε το 36-45 του πρώτου ημιχρόνου.

Με το «καλησπέρα» του δευτέρου μέρους, ο Χεζόνια μείωσε με τρίποντο, όμως ο Παπαπέτρου του απάντησε για το 39-48. Ο Κροάτης με λέι απ στο τρανζίσιον έριξε τη διαφορά στο 43-48, ενώ ο Κοζέρ με νέο μακρινό σουτ έγραψε το 46-50 για τη Ρεάλ που αντιδρούσε. Ο Γάλλος ήταν ο παίκτης κλειδί και μείωσε ακόμη περισσότερο, ενώ ο Γιαμπουσέλι έκανε συνεχόμενες προσωπικές ενέργειες και έφερε μπροστά την ισπανική ομάδα για το 52-50. Ο Ναν σταμάτησε την… κατηφόρα των φιλοξενούμενων με δύσκολο τρίποντο για το 52-53, ενώ ο Λεσόρ με ωραία κίνηση από κοντά έγραψε το 54-55 μετά από απίθανο αυτοκαλάθι του Χουάντσο. Ο Γάλλος σέντερ πήρε το τρίτο φάουλ του Ταβάρες και σκόραρε κιόλας, ενώ παρέλαβε την ασίστ του Ναν και πήδηξε στους «αιθέρες» για το 56-62. Ο Γιαμπουσέλι έκοψε τη φόρα των «πρασίνων» και μείωσε με τρίποντο, ενώ ο Γκραντ πήρε βολές και έγραψε το 59-64. Ο Ναν με τρίποντο και πάλι στη λήξη του χρόνου, υπέγραψε το 61-67 της τρίτης περιόδου.

Στο ξεκίνημα του τετάρτου δεκαλέπτου, ο Μήτογλου ανέβασε τον δείκτη της διαφοράς στο 63-69 με μακρινό σουτ. Ο Μούσα με συνεχόμενους πόντους με λέι απ και τρίποντο έφερε τη Ρεάλ Μαδρίτης σε απόσταση βολής (68-69), όμως ο Μήτογλου με σουτάκι του απάντησε για το 68-71 και λίγο αργότερα έβαλε δύσκολο καλάθι για το 70-73. Ο Μούσα είχε πάρει πάνω του τη Ρεάλ και την έφερε ξανά στον πόντο, όμως ο Λεσόρ απάντησε με κάρφωμα μπροστά στον Πουαριέ για το 72-75. Ο Ροντρίγκεθ έβαλε τους πρώτους του πόντους με λέι απ (74-75), ενώ ο Σλούκας πέτυχε μεγάλο τρίποντο και έβαλε βολές για το 74-80. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR συνέχισε τη μεγάλη του εμφάνιση και έβαλε νέο τρομερό σουτ μετά από σκριν για το 74-83. Ο Ναν αποβλήθηκε και ο Ταβάρες με κάρφωμα μείωσε σε 80-85, όμως ο Μούσα αστόχησε ελεύθερος και ο Γκριγκόνις τον τιμώρησε για το 80-88 με τρίποντο. Ο Λιθουανός έκλεψε και μοίρασε την μπάλα στον Λεσόρ, που κάρφωσε στον αιφνιδιασμό για το 80-90. Από εκεί και πέρα, δεν υπήρχε χρόνος για τη Ρεάλ και ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε τη μεγάλη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 24-18, 36-45, 61-67, 86-97

