Μετά τη διακοπή για το Κύπελλο και την Εθνική ομάδα, η δράση στην Ευρωλίγκα επιστρέφει για τον Παναθηναϊκό AKTOR με ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι.

Οι «πράσινοι» φιλοξενούνται από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη (21:45, NovaSports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6) για την 27η αγωνιστική της διοργάνωσης, θέλοντας να κάνουν την υπέρβαση ώστε να συνεχίσουν την πορεία τετράδας. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έχει ρεκόρ 16-10 κι έδωσε τον τελευταίο της ευρωπαϊκό αγώνα πριν 20 μέρες, όταν και πήρε κομβικό ροζ φύλλο (74-63) επί της Φενέρ στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, με αποτέλεσμα να εδραιωθεί στις θέσεις που οδηγούν στο πλεονέκτημα έδρας.

Από τότε, ωστόσο, τα πράγματα δεν κύλησαν ιδανικά, αφού ο Παναθηναϊκός AKTOR έχασε τον πρώτο μεγάλο στόχο της χρονιάς, το Κύπελλο, από τον Ολυμπιακό, δείχνοντας ένα αγωνιστικό πρόσωπο σε όλο το τουρνουά που σίγουρα προβλημάτισε. Το γεγονός πως οι περισσότεροι παίκτες των «πρασίνων» ενσωματώθηκαν στην εθνική τους ομάδα σίγουρα δεν βοήθησε έτσι ώστε να παρθούν οι απαραίτητες «ανάσες», επομένως για το «τριφύλλι» ξεκινάει ένα πολύ δύσκολο διάστημα, όπου θα πρέπει να υπάρξει διαχείριση της κούρασης αλλά και καλύτερη απόδοση.

Από την άλλη πλευρά, για τη Ρεάλ τα πράγματα κύλησαν αντίστροφα. Οι Μαδριλένοι, που εκτός συγκλονιστικού απροόπτου έχουν ξεκαθαρίσει την πρωτιά, ηττήθηκαν στην τελευταία τους αναμέτρηση Ευρωλίγκας με σκορ 81-76 από την Αρμάνι στο Μιλάνο, αν και το εντυπωσιακό 22-4 ρεκόρ δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης. Από τότε, η «βασίλισσα» σήκωσε και το Copa del Rey στην Ισπανία νικώντας εύκολα στο clasico, επομένως επιστρέφει στις υποχρεώσεις της με... φτερά στα πόδια.

Δεδομένα, για τον Παναθηναϊκό AKTOR, όπως και για οποιαδήποτε ομάδα, το παιχνίδι αυτό είναι το πλέον απαιτητικό στο καλεντάρι της Ευρωλίγκας. Μάλιστα, το έργο των «πρασίνων» δυσκολεύει από την απουσία του Λούκα Βιλντόσα λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο, αλλά και από αυτή του Κώστα Αντετοκούνμπο που χτύπησε στον αγώνα της Εθνικής με την Ολλανδία και επίσης δεν θα αγωνιστεί.

Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι η πτήση της ομάδας άργησε να φτάσει στη Μαδρίτη, με αποτέλεσμα να χαθεί η προπόνηση της Τρίτης (27/02) στο βοηθητικό γήπεδο της Ρεάλ. Να θυμίσουμε, επιπλέον, πως οι Μωραΐτης, Καλαϊτζάκης, Αντετοκούνμπο και Μαντζούκας ταξίδεψαν για την Ισπανία κατευθείαν από την Ολλανδία όπου είχε υποχρεώσεις η Ελλάδα, όπως φυσικά και οι διεθνείς Ερνανγκόμεθ, Μπαλτσερόφσκι και Λεσόρ, αλλά και ο Αταμάν, με αποτέλεσμα η αποστολή που ταξίδεψε από το «Ελ. Βενιζέλος» να αποτελείτο από έξι παίκτες.

Το παιχνίδι ορίστηκαν να διευθύνουν οι Ματέι Μπολτάουζερ (Σλοβενία), Εμίν Μογκούλκοτς (Τουρκία) και Ζοζέφ Μπισάνγκ (Γαλλία).

