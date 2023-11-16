Λύγισε τον Ερυθρό Αστέρα και έβγαλε αήττητος τη «διαβολοβδομάδα» ο Ολυμπιακός!

Στη βραδιά καριέρας του Άλεκ Πίτερς και παρά το γεγονός ότι ήταν καλύτερος μέχρι το 35’, ο Ολυμπιακός το έκανε «θρίλερ» κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, αλλά τον νίκησε 88-83 και έβγαλε τη διπλή εβδομάδα αήττητος.

Οι Πειραιώτες έφτασαν στο +15 (78-63) πέντε λεπτά πριν τη λήξη, αλλά η κούραση έφερε λάθος επιλογές και την αντίδραση των Σέρβων, οι οποίοι με Τεόντοσιτς, Νέντοβιτς και Ντος Σάντος πλησίασαν στο -3 (86-83), με τον Παπανικολάου να «κλειδώνει» με 2/2 βολές το ροζ φύλλο, στα 11’’ πριν τη λήξη.

Στο 5-4 η ομάδα του Μπαρτζώκα, ενώ εκείνη του Σφαιρόπουλου υποχώρησε στο 3-6.

Κορυφαίος ο Πίτερς με 28 πόντους, ενώ πολύτιμη συνεισφορά και από τον Φαλ με 14π. και ισάριθμα ριμπάουντ. Καλή εμφάνιση και από τον Κάναν με 15π.

Από τους Σέρβους, ξεχώρισαν οι Νέντοβιτς και Τεόντοσιτς με 26π. και 15π. αντίστοιχα.

Το ματς



Με τους Φαλ, Πίτερς, Παπανικολάου, Κάναν και Γουόκαπ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Τα λάθη των Πειραιωτών εκμεταλλεύτηκε ο Νέντοβιτς στο πρώτο δίλεπτο, στέλνοντας τον Ερυθρό Αστέρα στο +5 (2-7). Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν με καλές άμυνες και κυκλοφορία της μπάλας, κάνοντας σερί 6-0, για το προσπέρασμα (8-7), με τα τρίποντα του Νέντοβιτς να στέλνουν τους Σέρβους ξανά στο +5 (10-15), στο 6’. Η ομάδα του Μπαρτζώκα απάντησε με Κάναν και Φαλ για το προβάδισμα (20-18), στο 9’. Ωστόσο, στο τελευταίο λεπτό τα χαμένα αμυντικά ριμπάουντ, αλλά και οι Τεόντοσιτς και Μίτροβιτς έστειλαν τον Ερυθρό Αστέρα στο +3 (20-23), στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Με Φαλ και Γουόκαπ ο Ολυμπιακός ισοφάρισε προσωρινά (25-25) στην αρχή του δεύτερου δεκάλεπτου, αλλά οι Τεόντοσιτς και Ντος Σάντος συνέχισαν «ζεστοί» από την περιφέρεια για τον Ερυθρό Αστέρα αρχικά για το +7 (28-35), ενώ με τα επιθετικά ριμπάουντ του Μίτροβιτς έφτασε στο +8 (31-39), στο 15’. Μέσα από την άμυνα και τους Λαρεντζάκη και Φαλ μπροστάρηδες στην επίθεση, οι Πειραιώτες έτρεξαν σερί 10-0, για το προβάδισμα (41-39), στο 18’. Οι Τεόντοσιτς και Νέντοβιτς έβαλαν ξανά μπροστά τους φιλοξενούμενους (43-44), με τον Μπραζντέικις να στέλνει την ομάδα του Μπαρτζώκα στα αποδυτήρια με το προβάδισμα (45-44).

Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας 88-83

Με καλές άμυνες και τους Φαλ και Πίτερς ο Ολυμπιακός έκανε σερί 5-0, για το +6 (50-44), στα τρία πρώτα λεπτά του δεύτερου μέρους. Στη συνέχεια, ο ρυθμός του ματς έπεσε, με τις δύο ομάδες να ήταν άστοχες και να κάνουν λάθη, αλλά τους Πειραιώτες να διατηρούν την απόστασή τους (52-47), στο 25’. Εκεί, οι παίκτες του Μπαρτζώκα πάτησαν το… γκάζι και μέσα από την άμυνά τους πήραν τον πλήρη έλεγχο, ενώ με τρίποντα των Κάναν, Πίτερς και Παπανικολάου άνοιξαν το γήπεδο και ξέφυγαν στο +14 (64-50), στο 29’. Στο τέλος το καλάθι και φάουλ του Νέντοβιτς διαμόρφωσε το 64-53 της τρίτης περιόδου.

Οι Τεόντοσιτς και Νέντοβιτς δεν τα… παρατούσαν για τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά ο Ολυμπιακός είχε βρει ρυθμό και είχε τα ηνία της αναμέτρησης. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Πίτερς επιθετικά και έχοντας βοήθεια από Λούντζη και Παπανικολάου, οι Πειραιώτες εκτόξευσαν τη διαφορά στο +15 (78-63), στο 35’. Στη συνέχεια, οι παίκτες του Μπαρτζώκα χαλάρωσαν υπερβολικά και έγιναν πολύ επιπόλαιοι, με τους Νέντοβιτς και Ντος Σάντος να παίρνουν… φωτιά από την περιφέρεια και να κάνουν επιμέρους σκορ 2-12, φέρνοντας τη διαφορά στο -5 (80-75), στο 39’. Με 2/2 βολές του Πίτερς οι γηπεδούχοι πήραν… ανάσα για το +7 (82-75), με το τρίποντο του Τεόντοσιτς να κάνει το 82-78, στα 41,7’’ πριν τη λήξη. Στην επαναφορά ο Νέντοβιτς πάτησε τη γραμμή και χρεώθηκε τεχνική ποινή, με τη βολή του Πίτερς να στέλνει ξανά τους Πειραιώτες στο +5 (83-78). Στη συνέχεια, οι Σέρβοι έστειλαν τρεις φορές στη γραμμή τον Γουόκαπ, ο οποίος έκανε 3/6, με τον Νέντοβιτς να πετυχαίνει πέντε δικούς για το 86-83. Στα 11,3’’, ο Παπανικολάου έκανε 2/2 από τη γραμμή, με τον Τεόντοσιτς να αστοχεί σε τρίποντο και τον Ολυμπιακό να παίρνει τη νίκη με το τελικό 88-83.

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 45-44, 64-53, 88-83

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.