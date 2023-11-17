Πάτησε… γκάζι και καθάρισε και τη Βίρτους ο φορτσάτος Παναθηναϊκός!

Το ματς ήταν ντέρμπι για 33 λεπτά, με τη Βίρτους να βγάζει ανταγωνιστικό πρόσωπο και να δείχνει την ποιότητά της στο παρκέ. Κάπου εκεί, ωστόσο, ο Παναθηναϊκός ξέσπασε, το ΟΑΚΑ έγινε… ηφαίστειο και έσπρωξε την ομάδα του Εργκίν Αταμάν σε μία τεράστια νίκη, με το κοντέρ να γράφει επιμέρους σκορ 28-13 στο τέταρτο δεκάλεπτο!

Κορυφαίος του ματς (και πάλι) ο Ντίνος Μήτογλου, με 24 πόντους, 10 ριμπάουντ και 30 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης! Μεγάλη εμφάνιση από τον Ματίας Λεσόρ, που ήταν άφαντος για τρία δεκάλεπτα όμως βγήκε μπροστά στο τέταρτο και τέλειωσε το ματς με 10 πόντους και 9 ριμπάουντ. 11 πόντους μέτρησαν οι Σλούκας και Βιλντόσα, όσους και ο βελτιωμένος Κέντρικ Ναν, ενώ βοήθησε με 10 πόντους ο Μπαλτσερόφσκι.

Από πλευράς της Βίρτους, που έπεσε στο 6-3, ξεχώρισε με 20 πόντους ο «καυτός» Μάρκο Μπελινέλι, ενώ έδειξε την «κλάση» του ο Τόρνικε Σενγκέλια με 17 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Το ματς

Η Βίρτους μπήκε δυνατά με καλάθια στη ρακέτα από Ντάνστον και Σενγκέλια για το 0-4, ενώ ο Γκριγκόνις άνοιξε λογαριασμό για τον Παναθηναϊκό, πετυχαίνοντας τρίποντο για το 3-4. Ο Λιθουανός έδωσε και την ασίστ σε γκολ φάουλ του Μήτογλου, που έγραψε το 6-4. Ο Μπελινέλι απάντησε με κλασικό του τρίποντο για το 6-7. Μπαλτσερόφσκι και Ντάνστον αντάλλαξαν πόντους για το 10-11, πριν ο Ναν βάλει από μέση απόσταση το πρώτο του καλάθι για το 12-11. Ο Μπαλτσερόφκι έβαλε δύο βολές μετά από κλέψιμο του Γκραντ, υπογράφοντας το 14-11, ενώ ο Ναν έβγαλε άμυνες και σκόραρε ξανά για το 16-11, δίνοντας και μία όμορφη ασίστ στον Μήτογλου για το 19-13. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε στο 21-15.

Με Λεσόρ και Σλούκα, ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με το σκορ να διαμορφώνεται στο 25-19. Ο Κέικοκ κάρφωσε εντυπωσιακά για το 25-21, όμως ο Ναν υπέγραψε το 28-21 με περίτεχνο γκολ φάουλ και το 30-23 με νέο σουτ μέσης απόστασης. Ο Λούντμπεργκ έβαλε δύσκολο τρίποντο (30-26), με τους Μπαλτσερόφσκι και Μήτογλου να απαντούν για το 34-26. Η Βίρτους αντέδρασε με ηγέτη τον Μπελινέλι, που έβαλε τρίποντο και φάουλ και βοήθησε την ομάδα του να μειώσει σε 36-33. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να ξαναβρεί ρυθμό με Ναν και Μήτογλου, όμως οι Ιταλοί κρατιούνταν κοντά (40-37). Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με σκορ 45-42.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο Μπελινέλι μείωσε με αδιανόητο τρίποντο σε 47-45, ενώ έβαλε και δεύτερο για το προσπέρασμα με σκορ 47-48, αν και ο Μήτογλου απάντησε άμεσα γράφοντας το 50-48. Ο Βιλντόσα με το πρώτο του καλάθι στο ματς έγραψε το 52-48 με λέι απ. Δύο χαμένα αμυντικά ριμπάουντ έφεραν το τρίποντο του Σμιθ για το 52-51, ενώ άλλο ένα στη συνέχεια οδήγησε σε μακρινό σουτ του Παγιόλα, 52-54. Ο Σλούκας ισοφάρισε σε 54-54 με περίτεχνο λέι απ, όμως ο Σενγκέλια είχε απάντησε για το 54-56. Ο Βιλντόσα μετά από επιθετικό ριμπάουντ έγραψε με τρίποντο το 57-56, όμως ο Μπελινέλι ήταν ασταμάτητος και έβαλε πέμπτο τρίποντο διαμορφώνοντας το 59-61. Η τρίτη περίοδος έληξε με τρίποντο του Βιλντόσα για το 62-63.

Πολύ γρήγορα στην τέταρτη περίοδο, δύο λέι απ από Κορντινιέ και Παγιόλα έφεραν τη Βίρτους για πρώτη φορά στο +5 (62-67). Ο Παναθηναϊκός έμεινε χωρίς πόντο για σχεδόν τρία λεπτά, βρήκε όμως μεγάλο γκολ φάουλ με τον Γκριγκόνις (65-67),ο οποίος έδωσε και πάρε-βάλε ασίστ στον Μήτογλου για την ισοφάριση στα 67. Ο Λεσόρ κάρφωσε εντυπωσιακά και έδωσε ξανά προβάδισμα στον Παναθηναϊκό, ενώ στην επόμενη φάση πέτυχε γκολ φάουλ για το 72-67! Ο Σλούκας υπέγραψε το 13-0 επιμέρους σκορ για το 75-67, με τον Χάκετ να πετυχαίνει γκολ φάουλ για το 75-70. Ο Λεσόρ έβαλε κι άλλο καλάθι, ενώ με δύο βολές του Σλούκα διαμορφώθηκε το 79-70. Ο Μήτογλου έδωσε τη… χαριστική βολή στη Βίρτους μετά την αποβολή του Μπελινέλι, γράφοντας το 85-72 με τρίποντο, σε ένα σημείο όπου κρίθηκε οριστικά το ματς.

