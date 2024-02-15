Του Γιάννη Ανυφαντή

Μαίνεται η σφοδρή αντιπαράθεση στα δεξιά και ακροδεξιά έδρανα της Βουλής, με φόντο τη ψήφιση του νομοσχεδίου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών με τον πρόεδρο των Σπαρτιατών, Βασίλη Στίγκα να επιτίθεται εκ νέου στον Κυριάκο Βελόπουλο χρησιμοποιώντας χαρακτηρισμούς όπως «εθνικός γελωτοποιός» και «απατεώνας».

Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, ο Βασίλης Στίγκας σχολίασε «πήραμε μια μικρή γεύση από τον εθνικό μας γελωτοποιό». «Δεν έχει τη στοιχειώδη μόρφωση και ευγένεια να συνομιλήσει με έναν άνθρωπο. Εγώ κυρίες και κύριοι είμαι περήφανος γιατί από 13 ετών έχω κάνει πάρα πολλές δουλειές, αυτό που δεν έχω κάνει, είναι απατεώνας όπως είναι ο Βελόπουλος με δικαστικές και αμετάκλητες αποφάσεις», πρόσθεσε.

Το γάντι σήκωσε ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Παύλος Σαράκης κατηγορώντας τον πρόεδρο των Σπαρτιατών πως «δοσοδομεί, λοιδορεί και συκοφαντεί ο Στίγκας τον Κυριάκο Βελόπουλο με ανυπόστατους ισχυρισμούς». Τον χαρακτήρισε πειρατή ενός κόμματος που τον αποδοκιμάζουν οι βουλευτές του και τον καταμηνύουν ενώ όπως είπε, οι ψηφοφόροι του τον θεωρούν προδότη. «Τον έκαναν πολιτικό αρχηγό, δεν το είχε ονειρευτεί ούτε στα τρελά του όνειρα», τόνισε χαρακτηριστικά με τον κ. Σαράκη να ξεκαθαρίζει ότι «ο κ.Βελόπουλος, απαξιεί να σας απαντήσει πολιτικά και δικαστικά. Σας αφήνει στη χλεύη των βουλευτών και τον ψηφοφόρων σας».

Τον λόγο πήρε ξανά ο κ. Στίγκας, λέγοντας ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος ψήφισε τα μνημόνια, προκαλώντας την οργή των βουλευτών τα έδρανα της Ελληνικής Λύσης. «Είσαι ψεύτης, είσαι ψεύτης και συκοφάντης», φώναζαν χαρακτηριστικά οι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.