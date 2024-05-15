Kendall Jenner: Ποζάρει τόπλες σε νέα καμπάνια για μαγιό και κολάζει…

Η Kendall Jenner ξεσήκωσε τον ανδρικό πληθυσμό ποζάροντας με μαγιό για τη νέα καμπάνια της FWRD. Η «βασίλισσα της πασαρέλας», η οποία εμφανίζεται στο εξώφυλλο του καλοκαιρινού τεύχους της «Vogue», δείχνει ιδιαίτερα σέξι στις φωτογραφίες που «ανέβασε» στο Instagram.

Η 28χρονη Kendall είτε ξάπλωνε στην πισίνα είτε έμπαινε σε μια κλασική Porsche ήταν, πραγματικά, εντυπωσιακή.

Η καλλονή της πασαρέλας έχει πολυετή εμπειρία στο μόντελινγκ, καθώς πρόσφατα εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του τεύχους Καλοκαίρι 2024 της «Vogue».

Στην πρόσφατη συνέντευξή της, η Kendall Jenner αποκάλυψε ότι πέρασε δύσκολους δύο μήνες, καθώς περιέγραψε λεπτομερώς την 20ετή μάχη της με το άγχος. «Δεν ήμουν ο εαυτός μου και οι φίλοι μου το έβλεπαν. Είμαι πιο θλιμμένη από ότι συνήθως. Είμαι πολύ πιο ανήσυχη από το συνηθισμένο. Δεν πρόκειται, λοιπόν, να κάτσω εδώ και να προσποιηθώ ότι όλα είναι τέλεια. Έτσι είναι η ζωή. Πάντα θα είμαι μέσα και έξω από αυτά τα συναισθήματα», ανέφερε στη συνέντευξή της.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το σούπερ μόντελ είναι υπέρμαχος της ψυχικής υγείας και είναι πολύ «ανοιχτή» για τους αγώνες της με το άγχος στο «Keeping Up With The Kardashians» και στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης της εδώ και αρκετά χρόνια.

Ο κύριος στόχος της Kendall, όταν συζητά για το πώς το άγχος έχει επηρεάσει τη ζωή της, είναι να συμβάλει στον αποστιγματισμό του αρνητικού συσχετισμού που έχουν τα θέματα ψυχικής υγείας και το άγχος στον κόσμο.

Πηγή: skai.gr

