Για τρομοκρατικές επιθέσεις από το Ισλαμικό Κράτος στις παρελάσεις του Μήνα Υπερηφάνειας, τον Ιούνιο, προειδοποιούν οι υπηρεσίες ασφαλείας των ΗΠΑ.

Το FBI και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS) εξέδωσαν προειδοποίηση για πιθανό χτύπημα στις επικείμενες εκδηλώσεις και παρελάσεις υπερηφάνειας της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Όπως επισημαίνουν, έχουν στα χέρια τους πολλές πιθανές ενδείξεις για μία τρομοκρατική επίθεση τον ερχόμενο μήνα από ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις ή οι υποστηρικτές τους, όπως το Ισλαμικό Κράτος( ISIS).

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι ο φόβος επίθεσης εντείνεται από το «τρέχον αυξημένο περιβάλλον απειλής» στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες, με τα αυξημένα εξτρεμιστικά περιστατικά.

Σύμφωνα με το FBI και το DHS, οι απειλές θα μπορούσαν να γίνουν διαδικτυακά, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς.

Πηγή: skai.gr

