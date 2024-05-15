Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο αντίπαλός του στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου Ντόναλντ Τραμπ δίνουν μάχη στήθος με στήθος, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters/ Ipsos.

Περίπου το 40% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων δήλωσε στη δημοσκόπηση, που διήρκεσε οκτώ ημέρες και ολοκληρώθηκε χθες Τρίτη, ότι θα ψήφιζε τον Μπάιντεν αν οι εκλογές γίνονταν σήμερα, με αντίστοιχο ποσοστό να επιλέγει τον πρώην πρόεδρο Τραμπ.

Προηγούμενη δημοσκόπηση του Reuters/ Ipsos από τις 29 ως τις 30 Απριλίου είχε δώσει προβάδισμα μίας μονάδας στον Δημοκρατικό πρόεδρο.

Η τρέχουσα δημοσκόπηση έχει περιθώριο λάθους δύο μονάδων.

Περίπου το 20% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων απάντησε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμη ποιον θα ψηφίσει στις εκλογές που θα πραγματοποιηθούν στις 5 Νοεμβρίου και τείνει να επιλέξει κάποιον τρίτο υποψήφιο ή να μην ψηφίσει καθόλου.

Το 13% των ερωτηθέντων απάντησε εξάλλου ότι θα επέλεγε τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ που συμμετέχει στις εκλογές ως ανεξάρτητος, αύξηση σε σχέση με το 8% που τον είχε επιλέξει στην προηγούμενη δημοσκόπηση.

Τόσο ο Μπάιντεν όσο και ο Τραμπ αντιμετωπίζουν προβλήματα λίγους μήνες πριν τις εκλογές στις οποίες θα είναι εκ νέου αντίπαλοι.

Ο 77χρονος Τραμπ έχει περάσει τον περισσότερο καιρό τους τελευταίους μήνες σε δικαστήριο του Μανχάταν όπου εκδικάζεται υπόθεση στην οποία κατηγορείται ότι κατέβαλε χρήματα σε πορνοστάρ πριν τις εκλογές του 2016 προκειμένου να εξαγοράσει τη σιωπή της για τη φερόμενη ως σχέση που είχαν.

Προηγούμενη δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos είχε δείξει ότι μεγάλη πλειοψηφία των Αμερικανών θεωρούν αυτές τις κατηγορίες σοβαρές.

Παράλληλα εναντίον του Τραμπ εκκρεμούν και άλλες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων για απόπειρα ανατροπής του αποτελέσματος των εκλογών του 2021 αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε διαβαθμισμένα έγγραφα αφού αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο.

Από την πλευρά του ο 81χρονος Μπάιντεν είναι αντιμέτωπος με ανησυχίες για την προχωρημένη του ηλικία και τον τελευταίο καιρό δέχεται επικρίσεις για τη στήριξή του στον πόλεμο του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Τις τελευταίες εβδομάδες πραγματοποιούνται διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις υπέρ των Παλαιστινίων σε αμερικανικά πανεπιστήμια, εγείροντας φόβους μεταξύ των Δημοκρατικών ότι κάποιοι νεαροί ψηφοφόροι ενδέχεται να στραφούν εναντίον του Μπάιντεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.