Ξεσπάει, σε δημόσια δήλωσή του, ο πατέρας του 5χρονου που ξεχάστηκε σε σχολικό λεωφορείο στην Κηφισιά για έξι ή επτά ώρες. «Να μη θρηνήσουμε τυχόν θύματα στο μέλλον» είναι το μήνυμα του πατέρα του πεντάχρονου στους αρμοδίους.



«Συγκινητική για εμάς ήταν η ψυχραιμία και η ωριμότητα που το παιδί επέδειξε, όταν ξύπνησε και βρέθηκε μόνος του στο λεωφορείο και, παρά το σοκ, τα κλάματα και την ταραχή του, σκέφτηκε και πήρε τις σωστές αποφάσεις για την ασφάλειά του και δοξάζουμε το Θεό για αυτό» τονίζει.



«Κατά τα άλλα, θεωρώ πως οφείλουν όλοι οι αρμόδιοι να δώσουν περισσότερη έμφαση και προσοχή στο ποιοι χειρίζονται και επιβλέπουν την ασφάλεια για τη μεταφορά των παιδιών μας στα σχολεία καθημερινά (…) να μη θρηνήσουμε τυχόν θύματα στο μέλλον λόγω ελλιπούς εφαρμογής τους» αναφέρει χαρακτηριστικά.



Αναλυτικά η δήλωση του πατέρα του 5χρονου



«Μέσα από αυτή τη θλιβερή ιστορία, που διατάραξε την οικογενειακή μας γαλήνη και ηρεμία και έβαλε σε κίνδυνο τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα του παιδιού μας, συγκινητική για εμάς ήταν η ψυχραιμία και η ωριμότητα που το παιδί επέδειξε, όταν ξύπνησε και βρέθηκε μόνος του στο λεωφορείο και, παρά το σοκ, τα κλάματα και την ταραχή του, σκέφτηκε και πήρε τις σωστές αποφάσεις για την ασφάλειά του και δοξάζουμε το Θεό για αυτό.



»Κατά τα άλλα, θεωρώ πως οφείλουν όλοι οι αρμόδιοι να δώσουν περισσότερη έμφαση και προσοχή στο ποιοι χειρίζονται και επιβλέπουν την ασφάλεια για τη μεταφορά των παιδιών μας στα σχολεία καθημερινά και στο κατά πόσο εφαρμόζονται και τηρούνται τα πρωτόκολλα ασφαλείας κατά τη μεταφορά τους, με συνεχή εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού που εμπλέκεται σε αυτήν, ώστε να μη θρηνήσουμε τυχόν θύματα στο μέλλον λόγω ελλιπούς εφαρμογής τους».

Έρευνες για τυχόν ευθύνες από την Περιφέρεια Αττικής

Εντολή για άμεση διερεύνηση τυχόν ευθυνών και για την απαρέγκλιτη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων προς πάσα κατεύθυνση, έδωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, για το αδιανόητο περιστατικό.

Η Διεύθυνση Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής, αφού σχημάτισε τον σχετικό φάκελο, διαβίβασε το θέμα στην αρμόδια περιφερειακή επιτροπή, προκειμένου να κινηθούν όλες οι διαδικασίες για την καταγγελία της σύμβασης με τον ανάδοχο, όπως ακριβώς προβλέπει ο νόμος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.