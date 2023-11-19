Βουλγαρία: Επτά από τις 17 αρκούδες στο καταφύγιο της Μπελίτσα βρίσκονται ήδη σε χειμερία νάρκη

Επτά από τις 17 αρκούδες στο καταφύγιο της Μπελίτσα βρίσκονται ήδη σε χειμερία νάρκη, σύμφωνα με τον διευθυντή του καταφυγίου Ντιμίταρ Ιβάνοφ, ο οποίος ελπίζει ότι οι περισσότερες, αν όχι όλες, θα πέσουν σε χειμερία νάρκη, πράγμα που είναι καλό για τα ζώα.

Μερικοί από τους κατοίκους του καταφυγίου πέφτουν σε χειμερία νάρκη ολόκληρο τον χειμώνα, ενώ άλλοι εναλλάσσονται μεταξύ ύπνου και εξόδου από τις φωλιές τους κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου, εξήγησε ο Ιβάνοφ. Η χειμερία νάρκη είναι πιο δύσκολη για τις νεότερες αρκούδες, που προτιμούν να παίζουν έξω. Οι ηλικιωμένες αρκούδες με προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την ηλικία τους πέφτουν σε χειμερία νάρκη για μικρότερο χρονικό διάστημα. Η βροχή και το χιόνι έχουν επίσης τις συνέπειές τους.

Η ομάδα του καταφυγίου της Μπελίτσα ενθαρρύνει συνεχώς τις αρκούδες να χρησιμοποιούν φωλιές που σκάβουν οι ίδιες, γιατί αυτό διατηρεί ζωντανό το φυσικό τους ένστικτο. Οι περισσότερες αρκούδες έχουν αρχίσει να σκάβουν τις δικές τους φωλιές, όπως και στην άγρια φύση, για να πέσουν σε χειμερία νάρκη στο εσωτερικό τους, αντί να χρησιμοποιούν τις φωλιές που έχει κατασκευάσει η ομάδα. Οι φυσικές φωλιές χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία φορά και όχι από ένα και το αυτό ζώο.

Η ομάδα άρχισε να φτιάχνει σπιτάκια για αρκούδες που έχουν χάσει την όρασή τους ή έχουν πρόβλημα, δήλωσε ο Ιβάνοφ στο BTA. Εχει διαπιστωθεί ότι η τοποθέτηση αυτού του σπιτιού σε πλαγιά ενθαρρύνει την αρκούδα που ζει μέσα να αρχίσει να σκάβει φτιάχνοντας τελικά ένα λαγούμι.

Για να αποφευχθούν οι ενοχλήσεις για τις αρκούδες που πέφτουν σε χειμερία νάρκη, το καταφύγιο της Μπελίτσα θα είναι κλειστό για τους επισκέπτες από τις 18 Νοεμβρίου. Θα ανοίξει και πάλι την άνοιξη του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.